Ant Token (ANTY) Tokenomics

Ant Token (ANTY) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Ant Token (ANTY), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:50:04 (UTC+8)
USD

Ant Token (ANTY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Ant Token (ANTY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 132.30
$ 132.30$ 132.30
Allzeithoch:
$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 0.000001323
$ 0.000001323$ 0.000001323

Ant Token (ANTY)-Informationen

AntVerse ist der Ort, an dem KI auf Gaming und das Metaverse trifft. KI x Gaming x Metaverse – gemeinsam erschaffen sie AntVerse. Sie bringen die Inspiration – eine Geschichte, ein Konzept, eine Vision. Wir liefern den Motor – eine KI, die daraus ein Spiel macht. Das Ergebnis? Ein spielbares Mikrouniversum – Ihr eigenes Ameisennest. Doch damit hört es nicht auf. Jedes Ameisennest verbindet sich. Erweitert sich. Entwickelt sich weiter. Gemeinsam erschaffen wir AntVerse – eine lebendige, pulsierende digitale Kolonie. Hauptmerkmale: KI-Game-Builder, modulare Spielräume (Ameisennester), skalierbare Metaverse-Architektur, Live-Creation-Loop, betrieben von $ANT.

Offizielle Website:
https://antuniverse.net/
Whitepaper:
https://web3-crypto.gitbook.io/antverse/
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaf8616bb7b308987765fef3d2e7502b9e2986cdc

Ant Token (ANTY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Ant Token (ANTY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ANTY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ANTY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ANTY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ANTY -Tokens!

So kaufen Sie ANTY

Möchten Sie Ant Token (ANTY) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf ANTY, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Ant Token (ANTY)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von ANTY hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

ANTY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ANTY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ANTY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung