Der Echtzeitpreis von Amazon beträgt heute 227.3 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMZNON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMZNON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Amazon Kurs(AMZNON)

1 AMZNON zu USD Echtzeitpreis:

$227.37
$227.37$227.37
0.00%1D
USD
Amazon (AMZNON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:44 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 223.19
$ 223.19$ 223.19
24H Tief
$ 227.41
$ 227.41$ 227.41
24H Hoch

$ 223.19
$ 223.19$ 223.19

$ 227.41
$ 227.41$ 227.41

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

+0.05%

0.00%

+7.49%

+7.49%

Der Echtzeitpreis von Amazon (AMZNON) beträgt $ 227.3. In den letzten 24 Stunden wurde AMZNON zwischen einem Tiefstpreis von $ 223.19 und einem Höchstpreis von $ 227.41 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMZNON liegt bei $ 238.6579963260999, der bisherige Tiefstpreis bei $ 211.30485215454203.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMZNON im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Amazon (AMZNON) Marktinformationen

No.1947

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 53.41K
$ 53.41K$ 53.41K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

7.09K
7.09K 7.09K

7,091.46310771
7,091.46310771 7,091.46310771

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Amazon beträgt $ 1.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.41K. Das Umlaufangebot von AMZNON liegt bei 7.09K, das Gesamtangebot bei 7091.46310771. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.61M.

Amazon (AMZNON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Amazon für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ +8.56+3.91%
60 Tage$ +47.3+26.27%
90 Tage$ +47.3+26.27%
Amazon-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AMZNON eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Amazon 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +8.56(+3.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Amazon 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AMZNON eine Veränderung von $ +47.3 (+26.27%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Amazon 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +47.3 (+26.27%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Amazon (AMZNON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Amazon-Preisverlauf an.

Was ist Amazon (AMZNON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Amazon ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Amazon Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AMZNON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Amazon auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Amazon-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Amazon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Amazon (AMZNON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Amazon-(AMZNON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Amazon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Amazon-Preisprognose an!

Amazon (AMZNON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Amazon (AMZNON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AMZNON Token!

Wie kauft man Amazon AMZNON

Suchen Sie nach wie man Amazon kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Amazon direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AMZNON zu lokalen Währungen

1 Amazon(AMZNON) in VND
5,981,399.5
1 Amazon(AMZNON) in AUD
A$347.769
1 Amazon(AMZNON) in GBP
170.475
1 Amazon(AMZNON) in EUR
195.478
1 Amazon(AMZNON) in USD
$227.3
1 Amazon(AMZNON) in MYR
RM959.206
1 Amazon(AMZNON) in TRY
9,532.962
1 Amazon(AMZNON) in JPY
¥34,549.6
1 Amazon(AMZNON) in ARS
ARS$338,747.463
1 Amazon(AMZNON) in RUB
18,095.353
1 Amazon(AMZNON) in INR
19,959.213
1 Amazon(AMZNON) in IDR
Rp3,788,331.818
1 Amazon(AMZNON) in PHP
13,353.875
1 Amazon(AMZNON) in EGP
￡E.10,799.023
1 Amazon(AMZNON) in BRL
R$1,222.874
1 Amazon(AMZNON) in CAD
C$318.22
1 Amazon(AMZNON) in BDT
27,851.069
1 Amazon(AMZNON) in NGN
331,823.905
1 Amazon(AMZNON) in COP
$881,005.708
1 Amazon(AMZNON) in ZAR
R.3,923.198
1 Amazon(AMZNON) in UAH
9,557.965
1 Amazon(AMZNON) in TZS
T.Sh.565,422.388
1 Amazon(AMZNON) in VES
Bs48,187.6
1 Amazon(AMZNON) in CLP
$213,889.3
1 Amazon(AMZNON) in PKR
Rs63,864.481
1 Amazon(AMZNON) in KZT
122,401.05
1 Amazon(AMZNON) in THB
฿7,421.345
1 Amazon(AMZNON) in TWD
NT$7,009.932
1 Amazon(AMZNON) in AED
د.إ834.191
1 Amazon(AMZNON) in CHF
Fr179.567
1 Amazon(AMZNON) in HKD
HK$1,763.848
1 Amazon(AMZNON) in AMD
֏87,053.627
1 Amazon(AMZNON) in MAD
.د.م2,095.706
1 Amazon(AMZNON) in MXN
$4,193.685
1 Amazon(AMZNON) in SAR
ريال852.375
1 Amazon(AMZNON) in ETB
Br34,706.437
1 Amazon(AMZNON) in KES
KSh29,364.887
1 Amazon(AMZNON) in JOD
د.أ161.1557
1 Amazon(AMZNON) in PLN
829.645
1 Amazon(AMZNON) in RON
лв993.301
1 Amazon(AMZNON) in SEK
kr2,136.62
1 Amazon(AMZNON) in BGN
лв381.864
1 Amazon(AMZNON) in HUF
Ft76,247.785
1 Amazon(AMZNON) in CZK
4,752.843
1 Amazon(AMZNON) in KWD
د.ك69.5538
1 Amazon(AMZNON) in ILS
745.544
1 Amazon(AMZNON) in BOB
Bs1,568.37
1 Amazon(AMZNON) in AZN
386.41
1 Amazon(AMZNON) in TJS
SM2,118.436
1 Amazon(AMZNON) in GEL
615.983
1 Amazon(AMZNON) in AOA
Kz208,531.839
1 Amazon(AMZNON) in BHD
.د.ب85.4648
1 Amazon(AMZNON) in BMD
$227.3
1 Amazon(AMZNON) in DKK
kr1,459.266
1 Amazon(AMZNON) in HNL
L5,941.622
1 Amazon(AMZNON) in MUR
10,348.969
1 Amazon(AMZNON) in NAD
$3,923.198
1 Amazon(AMZNON) in NOK
kr2,273
1 Amazon(AMZNON) in NZD
$393.229
1 Amazon(AMZNON) in PAB
B/.227.3
1 Amazon(AMZNON) in PGK
K956.933
1 Amazon(AMZNON) in QAR
ر.ق827.372
1 Amazon(AMZNON) in RSD
дин.22,955.027
1 Amazon(AMZNON) in UZS
soʻm2,771,950.776
1 Amazon(AMZNON) in ALL
L18,865.9
1 Amazon(AMZNON) in ANG
ƒ406.867
1 Amazon(AMZNON) in AWG
ƒ406.867
1 Amazon(AMZNON) in BBD
$454.6
1 Amazon(AMZNON) in BAM
KM381.864
1 Amazon(AMZNON) in BIF
Fr670,307.7
1 Amazon(AMZNON) in BND
$293.217
1 Amazon(AMZNON) in BSD
$227.3
1 Amazon(AMZNON) in JMD
$36,447.555
1 Amazon(AMZNON) in KHR
916,530.425
1 Amazon(AMZNON) in KMF
Fr96,375.2
1 Amazon(AMZNON) in LAK
4,941,304.249
1 Amazon(AMZNON) in LKR
රු69,024.191
1 Amazon(AMZNON) in MDL
L3,861.827
1 Amazon(AMZNON) in MGA
Ar1,028,505.224
1 Amazon(AMZNON) in MOP
P1,818.4
1 Amazon(AMZNON) in MVR
3,477.69
1 Amazon(AMZNON) in MWK
MK394,617.803
1 Amazon(AMZNON) in MZN
MT14,524.47
1 Amazon(AMZNON) in NPR
रु31,910.647
1 Amazon(AMZNON) in PYG
1,612,011.6
1 Amazon(AMZNON) in RWF
Fr329,357.7
1 Amazon(AMZNON) in SBD
$1,877.498
1 Amazon(AMZNON) in SCR
3,177.654
1 Amazon(AMZNON) in SRD
$9,030.629
1 Amazon(AMZNON) in SVC
$1,986.602
1 Amazon(AMZNON) in SZL
L3,916.379
1 Amazon(AMZNON) in TMT
m797.823
1 Amazon(AMZNON) in TND
د.ت666.2163
1 Amazon(AMZNON) in TTD
$1,541.094
1 Amazon(AMZNON) in UGX
Sh791,913.2
1 Amazon(AMZNON) in XAF
Fr128,197.2
1 Amazon(AMZNON) in XCD
$613.71
1 Amazon(AMZNON) in XOF
Fr128,197.2
1 Amazon(AMZNON) in XPF
Fr23,184.6
1 Amazon(AMZNON) in BWP
P3,243.571
1 Amazon(AMZNON) in BZD
$456.873
1 Amazon(AMZNON) in CVE
$21,648.052
1 Amazon(AMZNON) in DJF
Fr40,232.1
1 Amazon(AMZNON) in DOP
$14,560.838
1 Amazon(AMZNON) in DZD
د.ج29,587.641
1 Amazon(AMZNON) in FJD
$515.971
1 Amazon(AMZNON) in GNF
Fr1,976,373.5
1 Amazon(AMZNON) in GTQ
Q1,738.845
1 Amazon(AMZNON) in GYD
$47,551.16
1 Amazon(AMZNON) in ISK
kr27,957.9

Für ein tieferes Verständnis von Amazon sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Amazon

Wie viel ist Amazon (AMZNON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AMZNON in USD beträgt 227.3 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AMZNON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AMZNON-zu-USD-Preis beträgt $ 227.3. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Amazon?
Die Marktkapitalisierung von AMZNON beträgt $ 1.61M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AMZNON?
Das Umlaufangebot von AMZNON beträgt 7.09K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AMZNON?
AMZNON erreichte einen Allzeithochpreis von 238.6579963260999 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AMZNON?
AMZNON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 211.30485215454203 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AMZNON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AMZNON beträgt $ 53.41K USD.
Wird AMZNON dieses Jahr noch steigen?
AMZNON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AMZNON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:44 (UTC+8)

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

