Der Echtzeitpreis von Amped Finance beträgt heute 0.00606 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMPED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMPED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00606
Amped Finance (AMPED) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:05 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Preisinformationen (USD)

$ 0.00602
$ 0.00602$ 0.00602
$ 0.00611
$ 0.00611$ 0.00611
$ 0.00602
$ 0.00602$ 0.00602

$ 0.00611
$ 0.00611$ 0.00611

Der Echtzeitpreis von Amped Finance (AMPED) beträgt $ 0.00606. In den letzten 24 Stunden wurde AMPED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00602 und einem Höchstpreis von $ 0.00611 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMPED liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMPED im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Amped Finance (AMPED) Marktinformationen

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

$ 606.00K
$ 606.00K$ 606.00K

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Amped Finance beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.35K. Das Umlaufangebot von AMPED liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 606.00K.

Amped Finance (AMPED)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Amped Finance für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000097+0.16%
30 Tage$ +0.0002+3.41%
60 Tage$ -0.0012-16.53%
90 Tage$ -0.01944-76.24%
Amped Finance-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AMPED eine Veränderung von $ +0.0000097 (+0.16%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Amped Finance 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0002(+3.41%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Amped Finance 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AMPED eine Veränderung von $ -0.0012 (-16.53%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Amped Finance 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.01944 (-76.24%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Amped Finance (AMPED) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Amped Finance-Preisverlauf an.

Was ist Amped Finance (AMPED)

Amped Finance ist ein Omnichain-DeFAI-Protokoll, das derzeit den Handel mit Perpetual Swaps sowie die Bereitstellung von Liquidität über verschiedene Kryptowertanlagen und Netzwerke hinweg anbietet.

Amped Finance ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Amped Finance Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AMPED Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Amped Finance auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Amped Finance-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Amped Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Amped Finance (AMPED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Amped Finance-(AMPED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Amped Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Amped Finance-Preisprognose an!

Amped Finance (AMPED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Amped Finance (AMPED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AMPED Token!

Wie kauft man Amped Finance AMPED

Suchen Sie nach wie man Amped Finance kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Amped Finance direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AMPED zu lokalen Währungen

Amped Finance Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Amped Finance sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Amped Finance Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Amped Finance

Wie viel ist Amped Finance (AMPED) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AMPED in USD beträgt 0.00606 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AMPED-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AMPED-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00606. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Amped Finance?
Die Marktkapitalisierung von AMPED beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AMPED?
Das Umlaufangebot von AMPED beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AMPED?
AMPED erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AMPED?
AMPED verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AMPED?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AMPED beträgt $ 6.35K USD.
Wird AMPED dieses Jahr noch steigen?
AMPED könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AMPED-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:05 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

