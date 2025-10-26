Der Echtzeitpreis von AI STARPOWERFRAGMENT beträgt heute 2.019 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AISPF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AISPF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AI STARPOWERFRAGMENT beträgt heute 2.019 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AISPF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AISPF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AI STARPOWERFRAGMENT Kurs(AISPF)

1 AISPF zu USD Echtzeitpreis:

$2.06
$2.06$2.06
+0.04%1D
USD
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:54 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 2.001
$ 2.001$ 2.001
24H Tief
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
24H Hoch

$ 2.001
$ 2.001$ 2.001

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

--
----

--
----

+0.19%

+0.04%

+7.33%

+7.33%

Der Echtzeitpreis von AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) beträgt $ 2.019. In den letzten 24 Stunden wurde AISPF zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.001 und einem Höchstpreis von $ 2.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AISPF liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AISPF im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Marktinformationen

--
----

$ 22.72K
$ 22.72K$ 22.72K

$ 42.40M
$ 42.40M$ 42.40M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI STARPOWERFRAGMENT beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 22.72K. Das Umlaufangebot von AISPF liegt bei --, das Gesamtangebot bei 21000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.40M.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AI STARPOWERFRAGMENT für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00082+0.04%
30 Tage$ +0.121+6.37%
60 Tage$ -1.111-35.50%
90 Tage$ +0.232+12.98%
AI STARPOWERFRAGMENT-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AISPF eine Veränderung von $ +0.00082 (+0.04%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AI STARPOWERFRAGMENT 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.121(+6.37%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AI STARPOWERFRAGMENT 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AISPF eine Veränderung von $ -1.111 (-35.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AI STARPOWERFRAGMENT 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.232 (+12.98%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AI STARPOWERFRAGMENT-Preisverlauf an.

Was ist AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Während künstliche Intelligenz die globale Wirtschaftsordnung neu gestaltet, feiert AISPF ein starkes Debüt als revolutionärer verschlüsselter Vermögenswert. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Folge digitaler Codes, sondern um einen Schlüssel zum Wert der Ära der Smart Economy. Mit begrenztem Gesamtvolumen und unbegrenztem technologischem Potenzial definiert AISPF die Wertgrenzen digitaler Vermögenswerte neu.

AI STARPOWERFRAGMENT ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AI STARPOWERFRAGMENT Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AISPF Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AI STARPOWERFRAGMENT auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AI STARPOWERFRAGMENT-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AI STARPOWERFRAGMENT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AI STARPOWERFRAGMENT-(AISPF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AI STARPOWERFRAGMENT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AI STARPOWERFRAGMENT-Preisprognose an!

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AISPF Token!

Wie kauft man AI STARPOWERFRAGMENT AISPF

Suchen Sie nach wie man AI STARPOWERFRAGMENT kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AI STARPOWERFRAGMENT direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AISPF zu lokalen Währungen

1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in VND
53,129.985
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AUD
A$3.08907
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in GBP
1.51425
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in EUR
1.73634
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in USD
$2.019
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MYR
RM8.52018
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TRY
84.67686
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in JPY
¥306.888
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ARS
ARS$3,008.93589
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in RUB
160.73259
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in INR
177.28839
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in IDR
Rp33,649.98654
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PHP
118.61625
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in EGP
￡E.95.92269
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BRL
R$10.86222
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in CAD
C$2.8266
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BDT
247.38807
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in NGN
2,947.43715
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in COP
$7,825.56324
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ZAR
R.34.84794
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in UAH
84.89895
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TZS
T.Sh.5,022.38364
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in VES
Bs428.028
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in CLP
$1,899.879
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PKR
Rs567.27843
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in KZT
1,087.2315
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in THB
฿65.92035
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TWD
NT$62.26596
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AED
د.إ7.40973
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in CHF
Fr1.59501
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in HKD
HK$15.66744
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AMD
֏773.25681
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MAD
.د.م18.61518
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MXN
$37.25055
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SAR
ريال7.57125
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ETB
Br308.28111
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in KES
KSh260.83461
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in JOD
د.أ1.431471
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PLN
7.36935
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in RON
лв8.82303
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SEK
kr18.9786
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BGN
лв3.39192
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in HUF
Ft677.27355
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in CZK
42.21729
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in KWD
د.ك0.617814
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ILS
6.62232
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BOB
Bs13.9311
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AZN
3.4323
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TJS
SM18.81708
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in GEL
5.47149
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AOA
Kz1,852.29117
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BHD
.د.ب0.759144
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BMD
$2.019
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in DKK
kr12.96198
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in HNL
L52.77666
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MUR
91.92507
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in NAD
$34.84794
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in NOK
kr20.19
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in NZD
$3.49287
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PAB
B/.2.019
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PGK
K8.49999
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in QAR
ر.ق7.34916
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in RSD
дин.203.89881
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in UZS
soʻm24,621.94728
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ALL
L167.577
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ANG
ƒ3.61401
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in AWG
ƒ3.61401
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BBD
$4.038
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BAM
KM3.39192
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BIF
Fr5,954.031
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BND
$2.60451
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BSD
$2.019
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in JMD
$323.74665
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in KHR
8,141.11275
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in KMF
Fr856.056
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in LAK
43,891.30347
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in LKR
රු613.10973
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MDL
L34.30281
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MGA
Ar9,135.73272
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MOP
P16.152
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MVR
30.8907
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MWK
MK3,505.20609
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in MZN
MT129.0141
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in NPR
रु283.44741
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in PYG
14,318.748
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in RWF
Fr2,925.531
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SBD
$16.67694
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SCR
28.22562
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SRD
$80.21487
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SVC
$17.64606
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in SZL
L34.78737
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TMT
m7.08669
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TND
د.ت5.917689
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in TTD
$13.68882
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in UGX
Sh7,034.196
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in XAF
Fr1,138.716
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in XCD
$5.4513
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in XOF
Fr1,138.716
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in XPF
Fr205.938
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BWP
P28.81113
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in BZD
$4.05819
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in CVE
$192.28956
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in DJF
Fr357.363
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in DOP
$129.33714
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in DZD
د.ج262.81323
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in FJD
$4.58313
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in GNF
Fr17,555.205
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in GTQ
Q15.44535
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in GYD
$422.3748
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) in ISK
kr248.337

AI STARPOWERFRAGMENT Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AI STARPOWERFRAGMENT sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle AI STARPOWERFRAGMENT Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AI STARPOWERFRAGMENT

Wie viel ist AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AISPF in USD beträgt 2.019 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AISPF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AISPF-zu-USD-Preis beträgt $ 2.019. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AI STARPOWERFRAGMENT?
Die Marktkapitalisierung von AISPF beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AISPF?
Das Umlaufangebot von AISPF beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AISPF?
AISPF erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AISPF?
AISPF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AISPF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AISPF beträgt $ 22.72K USD.
Wird AISPF dieses Jahr noch steigen?
AISPF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AISPF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:54 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

