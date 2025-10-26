Der Echtzeitpreis von Adobe beträgt heute 357.03 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ADBEON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ADBEON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Adobe beträgt heute 357.03 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ADBEON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ADBEON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ADBEON

ADBEON-Preisinformationen

Offizielle ADBEON-Website

ADBEON-Tokenökonomie

ADBEON-Preisprognose

ADBEON Verlauf

ADBEON Kaufanleitung

ADBEON-zu-Fiat-Währungsrechner

ADBEON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Adobe Logo

Adobe Kurs(ADBEON)

1 ADBEON zu USD Echtzeitpreis:

$357.03
$357.03$357.03
0.00%1D
USD
Adobe (ADBEON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:57 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 352.7
$ 352.7$ 352.7
24H Tief
$ 357.05
$ 357.05$ 357.05
24H Hoch

$ 352.7
$ 352.7$ 352.7

$ 357.05
$ 357.05$ 357.05

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

+1.17%

0.00%

+11.27%

+11.27%

Der Echtzeitpreis von Adobe (ADBEON) beträgt $ 357.03. In den letzten 24 Stunden wurde ADBEON zwischen einem Tiefstpreis von $ 352.7 und einem Höchstpreis von $ 357.05 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ADBEON liegt bei $ 371.1141984128537, der bisherige Tiefstpreis bei $ 318.17256046762486.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ADBEON im letzten Stunde um +1.17%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Adobe (ADBEON) Marktinformationen

No.2212

$ 982.64K
$ 982.64K$ 982.64K

$ 54.78K
$ 54.78K$ 54.78K

$ 982.64K
$ 982.64K$ 982.64K

2.75K
2.75K 2.75K

2,752.27474252
2,752.27474252 2,752.27474252

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Adobe beträgt $ 982.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.78K. Das Umlaufangebot von ADBEON liegt bei 2.75K, das Gesamtangebot bei 2752.27474252. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 982.64K.

Adobe (ADBEON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Adobe für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ +2.93+0.82%
60 Tage$ +57.03+19.01%
90 Tage$ +57.03+19.01%
Adobe-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ADBEON eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Adobe 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.93(+0.82%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Adobe 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ADBEON eine Veränderung von $ +57.03 (+19.01%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Adobe 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +57.03 (+19.01%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Adobe (ADBEON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Adobe-Preisverlauf an.

Was ist Adobe (ADBEON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Adobe ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Adobe Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ADBEON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Adobe auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Adobe-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Adobe-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Adobe (ADBEON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Adobe-(ADBEON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Adobe zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Adobe-Preisprognose an!

Adobe (ADBEON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Adobe (ADBEON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ADBEON Token!

Wie kauft man Adobe ADBEON

Suchen Sie nach wie man Adobe kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Adobe direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ADBEON zu lokalen Währungen

1 Adobe(ADBEON) in VND
9,395,244.45
1 Adobe(ADBEON) in AUD
A$546.2559
1 Adobe(ADBEON) in GBP
267.7725
1 Adobe(ADBEON) in EUR
307.0458
1 Adobe(ADBEON) in USD
$357.03
1 Adobe(ADBEON) in MYR
RM1,506.6666
1 Adobe(ADBEON) in TRY
14,973.8382
1 Adobe(ADBEON) in JPY
¥54,268.56
1 Adobe(ADBEON) in ARS
ARS$532,085.3793
1 Adobe(ADBEON) in RUB
28,423.1583
1 Adobe(ADBEON) in INR
31,350.8043
1 Adobe(ADBEON) in IDR
Rp5,950,497.6198
1 Adobe(ADBEON) in PHP
20,975.5125
1 Adobe(ADBEON) in EGP
￡E.16,962.4953
1 Adobe(ADBEON) in BRL
R$1,920.8214
1 Adobe(ADBEON) in CAD
C$499.842
1 Adobe(ADBEON) in BDT
43,746.8859
1 Adobe(ADBEON) in NGN
521,210.2455
1 Adobe(ADBEON) in COP
$1,383,833.9988
1 Adobe(ADBEON) in ZAR
R.6,162.3378
1 Adobe(ADBEON) in UAH
15,013.1115
1 Adobe(ADBEON) in TZS
T.Sh.888,133.5468
1 Adobe(ADBEON) in VES
Bs75,690.36
1 Adobe(ADBEON) in CLP
$335,965.23
1 Adobe(ADBEON) in PKR
Rs100,314.7191
1 Adobe(ADBEON) in KZT
192,260.655
1 Adobe(ADBEON) in THB
฿11,657.0295
1 Adobe(ADBEON) in TWD
NT$11,010.8052
1 Adobe(ADBEON) in AED
د.إ1,310.3001
1 Adobe(ADBEON) in CHF
Fr282.0537
1 Adobe(ADBEON) in HKD
HK$2,770.5528
1 Adobe(ADBEON) in AMD
֏136,738.9197
1 Adobe(ADBEON) in MAD
.د.م3,291.8166
1 Adobe(ADBEON) in MXN
$6,587.2035
1 Adobe(ADBEON) in SAR
ريال1,338.8625
1 Adobe(ADBEON) in ETB
Br54,514.9107
1 Adobe(ADBEON) in KES
KSh46,124.7057
1 Adobe(ADBEON) in JOD
د.أ253.13427
1 Adobe(ADBEON) in PLN
1,303.1595
1 Adobe(ADBEON) in RON
лв1,560.2211
1 Adobe(ADBEON) in SEK
kr3,356.082
1 Adobe(ADBEON) in BGN
лв599.8104
1 Adobe(ADBEON) in HUF
Ft119,765.7135
1 Adobe(ADBEON) in CZK
7,465.4973
1 Adobe(ADBEON) in KWD
د.ك109.25118
1 Adobe(ADBEON) in ILS
1,171.0584
1 Adobe(ADBEON) in BOB
Bs2,463.507
1 Adobe(ADBEON) in AZN
606.951
1 Adobe(ADBEON) in TJS
SM3,327.5196
1 Adobe(ADBEON) in GEL
967.5513
1 Adobe(ADBEON) in AOA
Kz327,550.0329
1 Adobe(ADBEON) in BHD
.د.ب134.24328
1 Adobe(ADBEON) in BMD
$357.03
1 Adobe(ADBEON) in DKK
kr2,292.1326
1 Adobe(ADBEON) in HNL
L9,332.7642
1 Adobe(ADBEON) in MUR
16,255.5759
1 Adobe(ADBEON) in NAD
$6,162.3378
1 Adobe(ADBEON) in NOK
kr3,570.3
1 Adobe(ADBEON) in NZD
$617.6619
1 Adobe(ADBEON) in PAB
B/.357.03
1 Adobe(ADBEON) in PGK
K1,503.0963
1 Adobe(ADBEON) in QAR
ر.ق1,299.5892
1 Adobe(ADBEON) in RSD
дин.36,056.4597
1 Adobe(ADBEON) in UZS
soʻm4,354,023.6936
1 Adobe(ADBEON) in ALL
L29,633.49
1 Adobe(ADBEON) in ANG
ƒ639.0837
1 Adobe(ADBEON) in AWG
ƒ639.0837
1 Adobe(ADBEON) in BBD
$714.06
1 Adobe(ADBEON) in BAM
KM599.8104
1 Adobe(ADBEON) in BIF
Fr1,052,881.47
1 Adobe(ADBEON) in BND
$460.5687
1 Adobe(ADBEON) in BSD
$357.03
1 Adobe(ADBEON) in JMD
$57,249.7605
1 Adobe(ADBEON) in KHR
1,439,634.2175
1 Adobe(ADBEON) in KMF
Fr151,380.72
1 Adobe(ADBEON) in LAK
7,761,521.5839
1 Adobe(ADBEON) in LKR
රු108,419.3001
1 Adobe(ADBEON) in MDL
L6,065.9397
1 Adobe(ADBEON) in MGA
Ar1,615,517.9064
1 Adobe(ADBEON) in MOP
P2,856.24
1 Adobe(ADBEON) in MVR
5,462.559
1 Adobe(ADBEON) in MWK
MK619,843.3533
1 Adobe(ADBEON) in MZN
MT22,814.217
1 Adobe(ADBEON) in NPR
रु50,123.4417
1 Adobe(ADBEON) in PYG
2,532,056.76
1 Adobe(ADBEON) in RWF
Fr517,336.47
1 Adobe(ADBEON) in SBD
$2,949.0678
1 Adobe(ADBEON) in SCR
4,991.2794
1 Adobe(ADBEON) in SRD
$14,184.8019
1 Adobe(ADBEON) in SVC
$3,120.4422
1 Adobe(ADBEON) in SZL
L6,151.6269
1 Adobe(ADBEON) in TMT
m1,253.1753
1 Adobe(ADBEON) in TND
د.ت1,046.45493
1 Adobe(ADBEON) in TTD
$2,420.6634
1 Adobe(ADBEON) in UGX
Sh1,243,892.52
1 Adobe(ADBEON) in XAF
Fr201,364.92
1 Adobe(ADBEON) in XCD
$963.981
1 Adobe(ADBEON) in XOF
Fr201,364.92
1 Adobe(ADBEON) in XPF
Fr36,417.06
1 Adobe(ADBEON) in BWP
P5,094.8181
1 Adobe(ADBEON) in BZD
$717.6303
1 Adobe(ADBEON) in CVE
$34,003.5372
1 Adobe(ADBEON) in DJF
Fr63,194.31
1 Adobe(ADBEON) in DOP
$22,871.3418
1 Adobe(ADBEON) in DZD
د.ج46,474.5951
1 Adobe(ADBEON) in FJD
$810.4581
1 Adobe(ADBEON) in GNF
Fr3,104,375.85
1 Adobe(ADBEON) in GTQ
Q2,731.2795
1 Adobe(ADBEON) in GYD
$74,690.676
1 Adobe(ADBEON) in ISK
kr43,914.69

Adobe Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Adobe sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Adobe Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Adobe

Wie viel ist Adobe (ADBEON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ADBEON in USD beträgt 357.03 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ADBEON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ADBEON-zu-USD-Preis beträgt $ 357.03. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Adobe?
Die Marktkapitalisierung von ADBEON beträgt $ 982.64K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ADBEON?
Das Umlaufangebot von ADBEON beträgt 2.75K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ADBEON?
ADBEON erreichte einen Allzeithochpreis von 371.1141984128537 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ADBEON?
ADBEON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 318.17256046762486 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ADBEON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ADBEON beträgt $ 54.78K USD.
Wird ADBEON dieses Jahr noch steigen?
ADBEON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ADBEON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:57 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ADBEON-zu-USD-Rechner

Menge

ADBEON
ADBEON
USD
USD

1 ADBEON = 357.03 USD

ADBEON handeln

ADBEON/USDT
$357.03
$357.03$357.03
0.00%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.10
$111,820.10$111,820.10

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.26
$3,957.26$3,957.26

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05055
$0.05055$0.05055

-26.31%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0413
$6.0413$6.0413

-17.71%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.09
$194.09$194.09

+1.14%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.10
$111,820.10$111,820.10

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.26
$3,957.26$3,957.26

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6366
$2.6366$2.6366

+1.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.09
$194.09$194.09

+1.14%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19679
$0.19679$0.19679

+0.28%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0009
$1.0009$1.0009

+1,568.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051934
$0.051934$0.051934

+6,824.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1434
$0.1434$0.1434

-86.75%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0009
$1.0009$1.0009

+1,568.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15602
$0.15602$0.15602

+90.96%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03366
$0.03366$0.03366

+36.49%

Flux AI Logo

Flux AI

FLUXAI

$0.0002185
$0.0002185$0.0002185

+29.36%