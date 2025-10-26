Der Echtzeitpreis von Airbnb beträgt heute 129.49 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ABNBON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ABNBON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Airbnb beträgt heute 129.49 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ABNBON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ABNBON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ABNBON

ABNBON-Preisinformationen

Offizielle ABNBON-Website

ABNBON-Tokenökonomie

ABNBON-Preisprognose

ABNBON Verlauf

ABNBON Kaufanleitung

ABNBON-zu-Fiat-Währungsrechner

ABNBON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Airbnb Logo

Airbnb Kurs(ABNBON)

1 ABNBON zu USD Echtzeitpreis:

$129.5
$129.5$129.5
+1.48%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:36 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 127.38
$ 127.38$ 127.38
24H Tief
$ 129.6
$ 129.6$ 129.6
24H Hoch

$ 127.38
$ 127.38$ 127.38

$ 129.6
$ 129.6$ 129.6

$ 129.6319506932478
$ 129.6319506932478$ 129.6319506932478

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

+0.56%

+1.48%

+5.49%

+5.49%

Der Echtzeitpreis von Airbnb (ABNBON) beträgt $ 129.49. In den letzten 24 Stunden wurde ABNBON zwischen einem Tiefstpreis von $ 127.38 und einem Höchstpreis von $ 129.6 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ABNBON liegt bei $ 129.6319506932478, der bisherige Tiefstpreis bei $ 116.3795118425523.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ABNBON im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +1.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Airbnb (ABNBON) Marktinformationen

No.2132

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

8.81K
8.81K 8.81K

8,806.98441118
8,806.98441118 8,806.98441118

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Airbnb beträgt $ 1.14M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.82K. Das Umlaufangebot von ABNBON liegt bei 8.81K, das Gesamtangebot bei 8806.98441118. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.14M.

Airbnb (ABNBON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Airbnb für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.8886+1.48%
30 Tage$ +7.63+6.26%
60 Tage$ +29.49+29.49%
90 Tage$ +29.49+29.49%
Airbnb-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ABNBON eine Veränderung von $ +1.8886 (+1.48%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Airbnb 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +7.63(+6.26%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Airbnb 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ABNBON eine Veränderung von $ +29.49 (+29.49%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Airbnb 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +29.49 (+29.49%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Airbnb (ABNBON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Airbnb-Preisverlauf an.

Was ist Airbnb (ABNBON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Airbnb ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Airbnb Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ABNBON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Airbnb auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Airbnb-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Airbnb-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Airbnb (ABNBON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Airbnb-(ABNBON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Airbnb zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Airbnb-Preisprognose an!

Airbnb (ABNBON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Airbnb (ABNBON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ABNBON Token!

Wie kauft man Airbnb ABNBON

Suchen Sie nach wie man Airbnb kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Airbnb direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ABNBON zu lokalen Währungen

1 Airbnb(ABNBON) in VND
3,407,529.35
1 Airbnb(ABNBON) in AUD
A$198.1197
1 Airbnb(ABNBON) in GBP
97.1175
1 Airbnb(ABNBON) in EUR
111.3614
1 Airbnb(ABNBON) in USD
$129.49
1 Airbnb(ABNBON) in MYR
RM546.4478
1 Airbnb(ABNBON) in TRY
5,430.8106
1 Airbnb(ABNBON) in JPY
¥19,682.48
1 Airbnb(ABNBON) in ARS
ARS$192,980.2419
1 Airbnb(ABNBON) in RUB
10,308.6989
1 Airbnb(ABNBON) in INR
11,370.5169
1 Airbnb(ABNBON) in IDR
Rp2,158,165.8034
1 Airbnb(ABNBON) in PHP
7,607.5375
1 Airbnb(ABNBON) in EGP
￡E.6,152.0699
1 Airbnb(ABNBON) in BRL
R$696.6562
1 Airbnb(ABNBON) in CAD
C$181.286
1 Airbnb(ABNBON) in BDT
15,866.4097
1 Airbnb(ABNBON) in NGN
189,035.9765
1 Airbnb(ABNBON) in COP
$501,898.0604
1 Airbnb(ABNBON) in ZAR
R.2,234.9974
1 Airbnb(ABNBON) in UAH
5,445.0545
1 Airbnb(ABNBON) in TZS
T.Sh.322,114.1444
1 Airbnb(ABNBON) in VES
Bs27,451.88
1 Airbnb(ABNBON) in CLP
$121,850.09
1 Airbnb(ABNBON) in PKR
Rs36,382.8053
1 Airbnb(ABNBON) in KZT
69,730.365
1 Airbnb(ABNBON) in THB
฿4,227.8485
1 Airbnb(ABNBON) in TWD
NT$3,993.4716
1 Airbnb(ABNBON) in AED
د.إ475.2283
1 Airbnb(ABNBON) in CHF
Fr102.2971
1 Airbnb(ABNBON) in HKD
HK$1,004.8424
1 Airbnb(ABNBON) in AMD
֏49,593.3751
1 Airbnb(ABNBON) in MAD
.د.م1,193.8978
1 Airbnb(ABNBON) in MXN
$2,389.0905
1 Airbnb(ABNBON) in SAR
ريال485.5875
1 Airbnb(ABNBON) in ETB
Br19,771.8281
1 Airbnb(ABNBON) in KES
KSh16,728.8131
1 Airbnb(ABNBON) in JOD
د.أ91.80841
1 Airbnb(ABNBON) in PLN
472.6385
1 Airbnb(ABNBON) in RON
лв565.8713
1 Airbnb(ABNBON) in SEK
kr1,217.206
1 Airbnb(ABNBON) in BGN
лв217.5432
1 Airbnb(ABNBON) in HUF
Ft43,437.4205
1 Airbnb(ABNBON) in CZK
2,707.6359
1 Airbnb(ABNBON) in KWD
د.ك39.62394
1 Airbnb(ABNBON) in ILS
424.7272
1 Airbnb(ABNBON) in BOB
Bs893.481
1 Airbnb(ABNBON) in AZN
220.133
1 Airbnb(ABNBON) in TJS
SM1,206.8468
1 Airbnb(ABNBON) in GEL
350.9179
1 Airbnb(ABNBON) in AOA
Kz118,798.0107
1 Airbnb(ABNBON) in BHD
.د.ب48.68824
1 Airbnb(ABNBON) in BMD
$129.49
1 Airbnb(ABNBON) in DKK
kr831.3258
1 Airbnb(ABNBON) in HNL
L3,384.8686
1 Airbnb(ABNBON) in MUR
5,895.6797
1 Airbnb(ABNBON) in NAD
$2,234.9974
1 Airbnb(ABNBON) in NOK
kr1,294.9
1 Airbnb(ABNBON) in NZD
$224.0177
1 Airbnb(ABNBON) in PAB
B/.129.49
1 Airbnb(ABNBON) in PGK
K545.1529
1 Airbnb(ABNBON) in QAR
ر.ق471.3436
1 Airbnb(ABNBON) in RSD
дин.13,077.1951
1 Airbnb(ABNBON) in UZS
soʻm1,579,146.0888
1 Airbnb(ABNBON) in ALL
L10,747.67
1 Airbnb(ABNBON) in ANG
ƒ231.7871
1 Airbnb(ABNBON) in AWG
ƒ231.7871
1 Airbnb(ABNBON) in BBD
$258.98
1 Airbnb(ABNBON) in BAM
KM217.5432
1 Airbnb(ABNBON) in BIF
Fr381,866.01
1 Airbnb(ABNBON) in BND
$167.0421
1 Airbnb(ABNBON) in BSD
$129.49
1 Airbnb(ABNBON) in JMD
$20,763.7215
1 Airbnb(ABNBON) in KHR
522,136.0525
1 Airbnb(ABNBON) in KMF
Fr54,903.76
1 Airbnb(ABNBON) in LAK
2,814,999.9437
1 Airbnb(ABNBON) in LKR
රු39,322.2283
1 Airbnb(ABNBON) in MDL
L2,200.0351
1 Airbnb(ABNBON) in MGA
Ar585,926.7112
1 Airbnb(ABNBON) in MOP
P1,035.92
1 Airbnb(ABNBON) in MVR
1,981.197
1 Airbnb(ABNBON) in MWK
MK224,808.8839
1 Airbnb(ABNBON) in MZN
MT8,274.411
1 Airbnb(ABNBON) in NPR
रु18,179.1011
1 Airbnb(ABNBON) in PYG
918,343.08
1 Airbnb(ABNBON) in RWF
Fr187,631.01
1 Airbnb(ABNBON) in SBD
$1,069.5874
1 Airbnb(ABNBON) in SCR
1,810.2702
1 Airbnb(ABNBON) in SRD
$5,144.6377
1 Airbnb(ABNBON) in SVC
$1,131.7426
1 Airbnb(ABNBON) in SZL
L2,231.1127
1 Airbnb(ABNBON) in TMT
m454.5099
1 Airbnb(ABNBON) in TND
د.ت379.53519
1 Airbnb(ABNBON) in TTD
$877.9422
1 Airbnb(ABNBON) in UGX
Sh451,143.16
1 Airbnb(ABNBON) in XAF
Fr73,032.36
1 Airbnb(ABNBON) in XCD
$349.623
1 Airbnb(ABNBON) in XOF
Fr73,032.36
1 Airbnb(ABNBON) in XPF
Fr13,207.98
1 Airbnb(ABNBON) in BWP
P1,847.8223
1 Airbnb(ABNBON) in BZD
$260.2749
1 Airbnb(ABNBON) in CVE
$12,332.6276
1 Airbnb(ABNBON) in DJF
Fr22,919.73
1 Airbnb(ABNBON) in DOP
$8,295.1294
1 Airbnb(ABNBON) in DZD
د.ج16,855.7133
1 Airbnb(ABNBON) in FJD
$293.9423
1 Airbnb(ABNBON) in GNF
Fr1,125,915.55
1 Airbnb(ABNBON) in GTQ
Q990.5985
1 Airbnb(ABNBON) in GYD
$27,089.308
1 Airbnb(ABNBON) in ISK
kr15,927.27

Airbnb Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Airbnb sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Airbnb Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Airbnb

Wie viel ist Airbnb (ABNBON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ABNBON in USD beträgt 129.49 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ABNBON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ABNBON-zu-USD-Preis beträgt $ 129.49. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Airbnb?
Die Marktkapitalisierung von ABNBON beträgt $ 1.14M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ABNBON?
Das Umlaufangebot von ABNBON beträgt 8.81K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ABNBON?
ABNBON erreichte einen Allzeithochpreis von 129.6319506932478 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ABNBON?
ABNBON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 116.3795118425523 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ABNBON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ABNBON beträgt $ 55.82K USD.
Wird ABNBON dieses Jahr noch steigen?
ABNBON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ABNBON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:36 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ABNBON-zu-USD-Rechner

Menge

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 129.49 USD

ABNBON handeln

ABNBON/USDT
$129.5
$129.5$129.5
+1.42%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,834.22
$111,834.22$111,834.22

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.67
$3,957.67$3,957.67

+0.63%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05085
$0.05085$0.05085

-25.87%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0443
$6.0443$6.0443

-17.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

+1.13%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,834.22
$111,834.22$111,834.22

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.67
$3,957.67$3,957.67

+0.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6336
$2.6336$2.6336

+1.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

+1.13%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19678
$0.19678$0.19678

+0.28%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0022
$1.0022$1.0022

+1,570.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051925
$0.051925$0.051925

+6,823.33%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1412
$0.1412$0.1412

-86.95%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0022
$1.0022$1.0022

+1,570.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000233
$0.0000000000000000000233$0.0000000000000000000233

+111.81%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15656
$0.15656$0.15656

+91.62%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03367
$0.03367$0.03367

+36.53%

Flux AI Logo

Flux AI

FLUXAI

$0.0002177
$0.0002177$0.0002177

+28.89%