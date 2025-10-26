Der Echtzeitpreis von Apple beträgt heute 261.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AAPLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AAPLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Apple beträgt heute 261.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AAPLON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AAPLON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Apple Logo

Apple Kurs(AAPLON)

1 AAPLON zu USD Echtzeitpreis:

$261.16
-0.22%1D
USD
Apple (AAPLON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:22 (UTC+8)

Apple (AAPLON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 256.2
24H Tief
$ 264.74
24H Hoch

$ 256.2
$ 264.74
$ 264.91028058105655
$ 226.40537622338067
-0.30%

-0.22%

+5.60%

+5.60%

Der Echtzeitpreis von Apple (AAPLON) beträgt $ 261.16. In den letzten 24 Stunden wurde AAPLON zwischen einem Tiefstpreis von $ 256.2 und einem Höchstpreis von $ 264.74 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AAPLON liegt bei $ 264.91028058105655, der bisherige Tiefstpreis bei $ 226.40537622338067.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AAPLON im letzten Stunde um -0.30%, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Apple (AAPLON) Marktinformationen

No.1700

$ 2.71M
$ 56.90K
$ 2.71M
10.37K
10,372.13132265
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Apple beträgt $ 2.71M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.90K. Das Umlaufangebot von AAPLON liegt bei 10.37K, das Gesamtangebot bei 10372.13132265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.71M.

Apple (AAPLON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Apple für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.5758-0.22%
30 Tage$ +5.85+2.29%
60 Tage$ +81.16+45.08%
90 Tage$ +81.16+45.08%
Apple-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AAPLON eine Veränderung von $ -0.5758 (-0.22%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Apple 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +5.85(+2.29%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Apple 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AAPLON eine Veränderung von $ +81.16 (+45.08%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Apple 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +81.16 (+45.08%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Apple (AAPLON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Apple-Preisverlauf an.

Was ist Apple (AAPLON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Apple ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Apple Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AAPLON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Apple auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Apple-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Apple-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Apple (AAPLON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Apple-(AAPLON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Apple zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Apple-Preisprognose an!

Apple (AAPLON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Apple (AAPLON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AAPLON Token!

Wie kauft man Apple AAPLON

Suchen Sie nach wie man Apple kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Apple direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AAPLON zu lokalen Währungen

1 Apple(AAPLON) in VND
6,872,425.4
1 Apple(AAPLON) in AUD
A$399.5748
1 Apple(AAPLON) in GBP
195.87
1 Apple(AAPLON) in EUR
224.5976
1 Apple(AAPLON) in USD
1 Apple(AAPLON) in MYR
RM1,102.0952
1 Apple(AAPLON) in TRY
10,953.0504
1 Apple(AAPLON) in JPY
¥39,696.32
1 Apple(AAPLON) in ARS
ARS$389,209.3596
1 Apple(AAPLON) in RUB
20,790.9476
1 Apple(AAPLON) in INR
22,932.4596
1 Apple(AAPLON) in IDR
Rp4,352,664.9256
1 Apple(AAPLON) in PHP
15,343.15
1 Apple(AAPLON) in EGP
￡E.12,407.7116
1 Apple(AAPLON) in BRL
R$1,405.0408
1 Apple(AAPLON) in CAD
C$365.624
1 Apple(AAPLON) in BDT
31,999.9348
1 Apple(AAPLON) in NGN
381,254.426
1 Apple(AAPLON) in COP
$1,012,245.7136
1 Apple(AAPLON) in ZAR
R.4,507.6216
1 Apple(AAPLON) in UAH
10,981.778
1 Apple(AAPLON) in TZS
T.Sh.649,651.1696
1 Apple(AAPLON) in VES
Bs55,365.92
1 Apple(AAPLON) in CLP
$245,751.56
1 Apple(AAPLON) in PKR
Rs73,378.1252
1 Apple(AAPLON) in KZT
140,634.66
1 Apple(AAPLON) in THB
฿8,526.874
1 Apple(AAPLON) in TWD
NT$8,054.1744
1 Apple(AAPLON) in AED
د.إ958.4572
1 Apple(AAPLON) in CHF
Fr206.3164
1 Apple(AAPLON) in HKD
HK$2,026.6016
1 Apple(AAPLON) in AMD
֏100,021.6684
1 Apple(AAPLON) in MAD
.د.م2,407.8952
1 Apple(AAPLON) in MXN
$4,818.402
1 Apple(AAPLON) in SAR
ريال979.35
1 Apple(AAPLON) in ETB
Br39,876.5204
1 Apple(AAPLON) in KES
KSh33,739.2604
1 Apple(AAPLON) in JOD
د.أ185.16244
1 Apple(AAPLON) in PLN
953.234
1 Apple(AAPLON) in RON
лв1,141.2692
1 Apple(AAPLON) in SEK
kr2,454.904
1 Apple(AAPLON) in BGN
лв438.7488
1 Apple(AAPLON) in HUF
Ft87,606.122
1 Apple(AAPLON) in CZK
5,460.8556
1 Apple(AAPLON) in KWD
د.ك79.91496
1 Apple(AAPLON) in ILS
856.6048
1 Apple(AAPLON) in BOB
Bs1,802.004
1 Apple(AAPLON) in AZN
443.972
1 Apple(AAPLON) in TJS
SM2,434.0112
1 Apple(AAPLON) in GEL
707.7436
1 Apple(AAPLON) in AOA
Kz239,596.0188
1 Apple(AAPLON) in BHD
.د.ب98.19616
1 Apple(AAPLON) in BMD
1 Apple(AAPLON) in DKK
kr1,676.6472
1 Apple(AAPLON) in HNL
L6,826.7224
1 Apple(AAPLON) in MUR
11,890.6148
1 Apple(AAPLON) in NAD
$4,507.6216
1 Apple(AAPLON) in NOK
kr2,611.6
1 Apple(AAPLON) in NZD
$451.8068
1 Apple(AAPLON) in PAB
B/.261.16
1 Apple(AAPLON) in PGK
K1,099.4836
1 Apple(AAPLON) in QAR
ر.ق950.6224
1 Apple(AAPLON) in RSD
дин.26,374.5484
1 Apple(AAPLON) in UZS
soʻm3,184,877.5392
1 Apple(AAPLON) in ALL
L21,676.28
1 Apple(AAPLON) in ANG
ƒ467.4764
1 Apple(AAPLON) in AWG
ƒ467.4764
1 Apple(AAPLON) in BBD
$522.32
1 Apple(AAPLON) in BAM
KM438.7488
1 Apple(AAPLON) in BIF
Fr770,160.84
1 Apple(AAPLON) in BND
$336.8964
1 Apple(AAPLON) in BSD
1 Apple(AAPLON) in JMD
$41,877.006
1 Apple(AAPLON) in KHR
1,053,062.41
1 Apple(AAPLON) in KMF
Fr110,731.84
1 Apple(AAPLON) in LAK
5,677,391.1908
1 Apple(AAPLON) in LKR
රු79,306.4572
1 Apple(AAPLON) in MDL
L4,437.1084
1 Apple(AAPLON) in MGA
Ar1,181,717.6608
1 Apple(AAPLON) in MOP
P2,089.28
1 Apple(AAPLON) in MVR
3,995.748
1 Apple(AAPLON) in MWK
MK453,402.4876
1 Apple(AAPLON) in MZN
MT16,688.124
1 Apple(AAPLON) in NPR
रु36,664.2524
1 Apple(AAPLON) in PYG
1,852,146.72
1 Apple(AAPLON) in RWF
Fr378,420.84
1 Apple(AAPLON) in SBD
$2,157.1816
1 Apple(AAPLON) in SCR
3,651.0168
1 Apple(AAPLON) in SRD
$10,375.8868
1 Apple(AAPLON) in SVC
$2,282.5384
1 Apple(AAPLON) in SZL
L4,499.7868
1 Apple(AAPLON) in TMT
m916.6716
1 Apple(AAPLON) in TND
د.ت765.45996
1 Apple(AAPLON) in TTD
$1,770.6648
1 Apple(AAPLON) in UGX
Sh909,881.44
1 Apple(AAPLON) in XAF
Fr147,294.24
1 Apple(AAPLON) in XCD
$705.132
1 Apple(AAPLON) in XOF
Fr147,294.24
1 Apple(AAPLON) in XPF
Fr26,638.32
1 Apple(AAPLON) in BWP
P3,726.7532
1 Apple(AAPLON) in BZD
$524.9316
1 Apple(AAPLON) in CVE
$24,872.8784
1 Apple(AAPLON) in DJF
Fr46,225.32
1 Apple(AAPLON) in DOP
$16,729.9096
1 Apple(AAPLON) in DZD
د.ج33,995.1972
1 Apple(AAPLON) in FJD
$592.8332
1 Apple(AAPLON) in GNF
Fr2,270,786.2
1 Apple(AAPLON) in GTQ
Q1,997.874
1 Apple(AAPLON) in GYD
$54,634.672
1 Apple(AAPLON) in ISK
kr32,122.68

Apple Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Apple sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Apple Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Apple

Wie viel ist Apple (AAPLON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AAPLON in USD beträgt 261.16 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AAPLON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AAPLON-zu-USD-Preis beträgt $ 261.16. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apple?
Die Marktkapitalisierung von AAPLON beträgt $ 2.71M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AAPLON?
Das Umlaufangebot von AAPLON beträgt 10.37K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AAPLON?
AAPLON erreichte einen Allzeithochpreis von 264.91028058105655 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AAPLON?
AAPLON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 226.40537622338067 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AAPLON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AAPLON beträgt $ 56.90K USD.
Wird AAPLON dieses Jahr noch steigen?
AAPLON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AAPLON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Apple (AAPLON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AAPLON-zu-USD-Rechner

Menge

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 261.16 USD

AAPLON handeln

AAPLON/USDT
$261.16
-0.20%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

