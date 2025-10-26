888Coin (發發發) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.05% Preisänderung (7T) +16.19% Preisänderung (7T) +16.19%

Der Echtzeitpreis von 888Coin (發發發) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 發發發 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 發發發 liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 發發發 im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

888Coin (發發發) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Umlaufangebot 884.73M 884.73M 884.73M Gesamtangebot 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 888Coin beträgt $ 9.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 發發發 liegt bei 884.73M, das Gesamtangebot bei 884730254.94. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.78K.