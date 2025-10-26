401jK (401JK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00375158 $ 0.00375158 $ 0.00375158 24H Tief $ 0.00408959 $ 0.00408959 $ 0.00408959 24H Hoch 24H Tief $ 0.00375158$ 0.00375158 $ 0.00375158 24H Hoch $ 0.00408959$ 0.00408959 $ 0.00408959 Allzeithoch $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Niedrigster Preis $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 Preisänderung (1H) -1.21% Preisänderung (1T) +1.05% Preisänderung (7T) -0.40% Preisänderung (7T) -0.40%

Der Echtzeitpreis von 401jK (401JK) beträgt $0.00388445. In den letzten 24 Stunden wurde 401JK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00375158 und einem Höchstpreis von $ 0.00408959 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 401JK liegt bei $ 0.01195204, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007399.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 401JK im letzten Stunde um -1.21%, in den letzten 24 Stunden um +1.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

401jK (401JK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Umlaufangebot 999.34M 999.34M 999.34M Gesamtangebot 999,343,501.906457 999,343,501.906457 999,343,501.906457

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 401jK beträgt $ 3.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 401JK liegt bei 999.34M, das Gesamtangebot bei 999343501.906457. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.