Mehr über 401JK

401JK-Preisinformationen

Offizielle 401JK-Website

401JK-Tokenökonomie

401JK-Preisprognose

401jK Logo

401jK Preis (401JK)

Nicht aufgelistet

1 401JK zu USD Echtzeitpreis:

$0.00386933
-0.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
401jK (401JK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:56 (UTC+8)

401jK (401JK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00375158
24H Tief
$ 0.00408959
24H Hoch

$ 0.00375158

$ 0.00408959

$ 0.01195204

$ 0.00007399

-1.21%

+1.05%

-0.40%

-0.40%

Der Echtzeitpreis von 401jK (401JK) beträgt $0.00388445. In den letzten 24 Stunden wurde 401JK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00375158 und einem Höchstpreis von $ 0.00408959 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 401JK liegt bei $ 0.01195204, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007399.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 401JK im letzten Stunde um -1.21%, in den letzten 24 Stunden um +1.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

401jK (401JK) Marktinformationen

$ 3.88M

--
----

$ 3.88M

999.34M
999.34M

999,343,501.906457
999,343,501.906457

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 401jK beträgt $ 3.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 401JK liegt bei 999.34M, das Gesamtangebot bei 999343501.906457. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.

401jK (401JK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von 401jK zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von 401jK zu USD bei $ -0.0020410896.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von 401jK zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von 401jK zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.05%
30 Tage$ -0.0020410896-52.54%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

401jK (401JK) Ressource

Offizielle Website

401jK-Preisprognose (USD)

Wie viel wird 401jK (401JK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre 401jK-(401JK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für 401jK zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die 401jK-Preisprognose an!

401JK zu lokalen Währungen

401jK (401JK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von 401jK (401JK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 401JK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu 401jK (401JK)

Wie viel ist 401jK (401JK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 401JK in USD beträgt 0.00388445 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 401JK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 401JK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00388445. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 401jK?
Die Marktkapitalisierung von 401JK beträgt $ 3.88M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 401JK?
Das Umlaufangebot von 401JK beträgt 999.34M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 401JK?
401JK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01195204 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 401JK?
401JK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00007399 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 401JK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 401JK beträgt -- USD.
Wird 401JK dieses Jahr noch steigen?
401JK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 401JK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:56 (UTC+8)

Haftungsausschluss

