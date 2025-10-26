Der Echtzeitpreis von 200Million beträgt heute 0.004534 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 200M-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 200M-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von 200Million beträgt heute 0.004534 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 200M-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 200M-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

200Million Logo

200Million Kurs(200M)

1 200M zu USD Echtzeitpreis:

$0.004534
$0.004534$0.004534
+0.89%1D
USD
200Million (200M) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:32:54 (UTC+8)

200Million (200M) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.004384
$ 0.004384$ 0.004384
24H Tief
$ 0.00474
$ 0.00474$ 0.00474
24H Hoch

$ 0.004384
$ 0.004384$ 0.004384

$ 0.00474
$ 0.00474$ 0.00474

--
----

--
----

-0.09%

+0.89%

-1.14%

-1.14%

Der Echtzeitpreis von 200Million (200M) beträgt $ 0.004534. In den letzten 24 Stunden wurde 200M zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.004384 und einem Höchstpreis von $ 0.00474 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 200M liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 200M im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

200Million (200M) Marktinformationen

--
----

$ 1.90K
$ 1.90K$ 1.90K

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 200Million beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.90K. Das Umlaufangebot von 200M liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.53M.

200Million (200M)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von 200Million für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00004+0.89%
30 Tage$ -0.000466-9.32%
60 Tage$ -0.000466-9.32%
90 Tage$ -0.000466-9.32%
200Million-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 200M eine Veränderung von $ +0.00004 (+0.89%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

200Million 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000466(-9.32%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

200Million 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 200M eine Veränderung von $ -0.000466 (-9.32%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

200Million 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000466 (-9.32%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von 200Million (200M) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem 200Million-Preisverlauf an.

Was ist 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre 200Million Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- 200M Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu 200Million auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr 200Million-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

200Million-Preisprognose (USD)

Wie viel wird 200Million (200M) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre 200Million-(200M)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für 200Million zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die 200Million-Preisprognose an!

200Million (200M) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von 200Million (200M) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 200M Token!

Wie kauft man 200Million 200M

Suchen Sie nach wie man 200Million kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können 200Million direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

200Million Ressource

Für ein tieferes Verständnis von 200Million sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle 200Million Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu 200Million

Wie viel ist 200Million (200M) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 200M in USD beträgt 0.004534 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 200M-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 200M-zu-USD-Preis beträgt $ 0.004534. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 200Million?
Die Marktkapitalisierung von 200M beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 200M?
Das Umlaufangebot von 200M beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 200M?
200M erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 200M?
200M verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 200M?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 200M beträgt $ 1.90K USD.
Wird 200M dieses Jahr noch steigen?
200M könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 200M-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:32:54 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

200M-zu-USD-Rechner

Menge

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.004534 USD

200M handeln

200M/USDT
$0.004534
$0.004534$0.004534
+0.89%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

