One More Game Logo

One More Game Kurs(1MORE)

1 1MORE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00000222
$0.00000222$0.00000222
+0.09%1D
USD
One More Game (1MORE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:54 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000001908
$ 0.000001908$ 0.000001908
24H Tief
$ 0.0000039
$ 0.0000039$ 0.0000039
24H Hoch

$ 0.000001908
$ 0.000001908$ 0.000001908

$ 0.0000039
$ 0.0000039$ 0.0000039

--
----

--
----

-2.16%

+0.09%

-3.06%

-3.06%

Der Echtzeitpreis von One More Game (1MORE) beträgt $ 0.00000222. In den letzten 24 Stunden wurde 1MORE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000001908 und einem Höchstpreis von $ 0.0000039 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1MORE liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1MORE im letzten Stunde um -2.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

One More Game (1MORE) Marktinformationen

--
----

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

$ 22.20K
$ 22.20K$ 22.20K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von One More Game beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.45K. Das Umlaufangebot von 1MORE liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.20K.

One More Game (1MORE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von One More Game für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000000002+0.09%
30 Tage$ -0.01306778-99.99%
60 Tage$ -0.01249778-99.99%
90 Tage$ -0.01249778-99.99%
One More Game-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 1MORE eine Veränderung von $ +0.000000002 (+0.09%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

One More Game 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01306778(-99.99%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

One More Game 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 1MORE eine Veränderung von $ -0.01249778 (-99.99%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

One More Game 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.01249778 (-99.99%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von One More Game (1MORE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem One More Game-Preisverlauf an.

Was ist One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) ist ein Web3-Survival-Spiel auf der BNB Chain, bei dem Spieler sich selbst riskieren, um die Chance auf Belohnungen zu erhalten – und je länger sie überleben, desto höher werden die Einsätze. Keine Anmeldungen. Keine Benutzernamen. Einfach nur Web3-Wallet und los geht’s.

One More Game ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre One More Game Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- 1MORE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu One More Game auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr One More Game-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

One More Game-Preisprognose (USD)

Wie viel wird One More Game (1MORE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre One More Game-(1MORE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für One More Game zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die One More Game-Preisprognose an!

One More Game (1MORE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von One More Game (1MORE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 1MORE Token!

Wie kauft man One More Game 1MORE

Suchen Sie nach wie man One More Game kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können One More Game direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

1MORE zu lokalen Währungen

One More Game Ressource

Für ein tieferes Verständnis von One More Game sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle One More Game Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu One More Game

Wie viel ist One More Game (1MORE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 1MORE in USD beträgt 0.00000222 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 1MORE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 1MORE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000222. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von One More Game?
Die Marktkapitalisierung von 1MORE beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 1MORE?
Das Umlaufangebot von 1MORE beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 1MORE?
1MORE erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 1MORE?
1MORE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 1MORE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 1MORE beträgt $ 6.45K USD.
Wird 1MORE dieses Jahr noch steigen?
1MORE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 1MORE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:54 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

1MORE-zu-USD-Rechner

1 1MORE = 0.00000222 USD

1MORE handeln

1MORE/USDT
$0.00000222
$0.00000222$0.00000222
+0.09%

