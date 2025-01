Was ist 16DAO (16DAO)

$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

16DAO (16DAO) Ressource Whitepaper Offizielle Website