Der Echtzeitpreis von 100xDarren (100X) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 100X zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 100X liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 100X im letzten Stunde um -0.46%, in den letzten 24 Stunden um +11.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +42.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 100xDarren beträgt $ 381.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 100X liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999969633.502791. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 381.22K.