1 dog can change your life (1DOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000766 $ 0.00000766 $ 0.00000766 24H Tief $ 0.00000867 $ 0.00000867 $ 0.00000867 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 24H Hoch $ 0.00000867$ 0.00000867 $ 0.00000867 Allzeithoch $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Niedrigster Preis $ 0.00000762$ 0.00000762 $ 0.00000762 Preisänderung (1H) +0.57% Preisänderung (1T) +12.28% Preisänderung (7T) -1.87% Preisänderung (7T) -1.87%

Der Echtzeitpreis von 1 dog can change your life (1DOG) beträgt $0.00000869. In den letzten 24 Stunden wurde 1DOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000766 und einem Höchstpreis von $ 0.00000867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1DOG liegt bei $ 0.00003011, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000762.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1DOG im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +12.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Umlaufangebot 996.58M 996.58M 996.58M Gesamtangebot 996,575,768.374284 996,575,768.374284 996,575,768.374284

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 1 dog can change your life beträgt $ 8.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 1DOG liegt bei 996.58M, das Gesamtangebot bei 996575768.374284. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.60K.