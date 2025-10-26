Der Echtzeitpreis von 1 dog can change your life beträgt heute 0.00000869 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 1DOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 1DOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von 1 dog can change your life beträgt heute 0.00000869 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 1DOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 1DOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über 1DOG

1DOG-Preisinformationen

Offizielle 1DOG-Website

1DOG-Tokenökonomie

1DOG-Preisprognose

1 dog can change your life Preis (1DOG)

1 1DOG zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+12.20%1D
1 dog can change your life (1DOG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:32:40 (UTC+8)

1 dog can change your life (1DOG) Preisinformationen (USD)

+0.57%

+12.28%

-1.87%

-1.87%

Der Echtzeitpreis von 1 dog can change your life (1DOG) beträgt $0.00000869. In den letzten 24 Stunden wurde 1DOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000766 und einem Höchstpreis von $ 0.00000867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1DOG liegt bei $ 0.00003011, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000762.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1DOG im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +12.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 1 dog can change your life beträgt $ 8.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 1DOG liegt bei 996.58M, das Gesamtangebot bei 996575768.374284. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.60K.

1 dog can change your life (1DOG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von 1 dog can change your life zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von 1 dog can change your life zu USD bei $ -0.0000014934.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von 1 dog can change your life zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von 1 dog can change your life zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+12.28%
30 Tage$ -0.0000014934-17.18%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

1 dog can change your life (1DOG) Ressource

Offizielle Website

1 dog can change your life-Preisprognose (USD)

Wie viel wird 1 dog can change your life (1DOG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre 1 dog can change your life-(1DOG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für 1 dog can change your life zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die 1 dog can change your life-Preisprognose an!

1 dog can change your life (1DOG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von 1 dog can change your life (1DOG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 1DOG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu 1 dog can change your life (1DOG)

Wie viel ist 1 dog can change your life (1DOG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 1DOG in USD beträgt 0.00000869 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 1DOG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 1DOG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000869. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 1 dog can change your life?
Die Marktkapitalisierung von 1DOG beträgt $ 8.60K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 1DOG?
Das Umlaufangebot von 1DOG beträgt 996.58M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 1DOG?
1DOG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00003011 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 1DOG?
1DOG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000762 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 1DOG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 1DOG beträgt -- USD.
Wird 1DOG dieses Jahr noch steigen?
1DOG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 1DOG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:32:40 (UTC+8)

