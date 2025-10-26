0xy (0XY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02467984 $ 0.02467984 $ 0.02467984 24H Tief $ 0.0258337 $ 0.0258337 $ 0.0258337 24H Hoch 24H Tief $ 0.02467984$ 0.02467984 $ 0.02467984 24H Hoch $ 0.0258337$ 0.0258337 $ 0.0258337 Allzeithoch $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Niedrigster Preis $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 Preisänderung (1H) -0.13% Preisänderung (1T) +2.18% Preisänderung (7T) -25.64% Preisänderung (7T) -25.64%

Der Echtzeitpreis von 0xy (0XY) beträgt $0.02551643. In den letzten 24 Stunden wurde 0XY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02467984 und einem Höchstpreis von $ 0.0258337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 0XY liegt bei $ 0.108905, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000131.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 0XY im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +2.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

0xy (0XY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.51M$ 25.51M $ 25.51M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.51M$ 25.51M $ 25.51M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 0xy beträgt $ 25.51M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 0XY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999997.467258. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.51M.