0G wird derzeit zu einem Preis von 1.758 USD gehandelt. Die Marktkapitalisierung beträgt 0.00 USD, und das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei 0.00 USD. Entdecken Sie weitere 0G auf der Echtpreis-Seite von MEXC.
Mithilfe der Echtpreisstatistiken von 0G können Benutzer aktuelle Markttrends analysieren und sowohl kurzfristige als auch langfristige Kursbewegungen vorhersagen. Mit direkt verfügbaren Echtzeitdaten können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Einblicke in potenzielle zukünftige Preisvorhersagen für 0G gewinnen.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:15:00 (UTC+8)
MEXC 0G Ressourcen
Über 0G (0G) Preisverlauf
Die Überwachung des Preisverlaufs 0G ist ein wichtiges Werkzeug für Kryptowährungsinvestoren, mit dem sie die Performance ihrer Investitionen problemlos verfolgen können. Diese Funktion bietet einen umfassenden Überblick über die Preisbewegungen von 0G im Laufe der Zeit, einschließlich des Eröffnungswerts, des Höchst- und Schlusskurses sowie des Handelsvolumens. Darüber hinaus bietet sie einen schnellen Überblick über die täglichen prozentualen Änderungen und hebt Tage mit erheblichen Preisschwankungen hervor. Insbesondere erreichte 0G seinen höchsten Wert am - und stieg auf erstaunliche 0 USD. Die hier dargestellten Preisinformationen stammen ausschließlich aus dem Handelsverlauf von MEXC, was Zuverlässigkeit und Genauigkeit gewährleistet. Unsere historischen 0G Preisdaten sind in verschiedenen Intervallen verfügbar: 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat und decken Eröffnungs-, Hoch-, Tief-, Schluss- und Volumenmetriken ab. Diese Daten werden sorgfältig auf Konsistenz, Vollständigkeit und Genauigkeit geprüft, was sie ideal für Handelssimulationen und Backtesting macht. Diese Datensätze stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung und werden in Echtzeit aktualisiert, was eine wertvolle Ressource für Investoren darstellt.
0G Historische Datenanwendungen im Handel
Die historischen Daten von 0G spielen eine entscheidende Rolle bei Handelsstrategien. So werden sie verwendet:
1. Technische Analyse: Händler nutzen die historischen Daten von 0G, um Markttrends und -muster zu erkennen. Mithilfe von Werkzeugen wie Charts und visuellen Hilfsmitteln erkennen sie Muster, die sie bei ihren Entscheidungen über Markteintritte und -austritte unterstützen. Ein effektiver Ansatz besteht darin, die historischen Daten von 0G in GridDB zu speichern und sie mit Python zu analysieren, wobei Bibliotheken wie Matplotlib für die Visualisierung, und Pandas, Numpy und Scipy für die Datenanalyse verwendet werden.
2. Preisvorhersage: Historische Daten sind der Schlüssel zur Vorhersage der Preisbewegungen von 0G. Durch die Untersuchung vergangener Markttrends können Händler Muster erkennen und zukünftiges Marktverhalten vorhersagen. Die detaillierten 0G-Verlaufsdaten von MEXC, die minütliche Einblicke in Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusspreise bieten, sind entscheidend für die Entwicklung und das Trainieren von Vorhersagemodellen und helfen so bei fundierten Handelsentscheidungen.
3. Risikomanagement: Der Zugang zu historischen Daten ermöglicht es den Händlern, die mit den Investitionen von 0G verbundenen Risiken zu bewerten. Er hilft dabei, die Volatilität von 0G zu verstehen, was zu fundierteren Investitionsentscheidungen führt.
4. Portfoliomanagement: Historische Daten helfen bei der Verfolgung der Investitionsleistung im Laufe der Zeit. Dies ermöglicht es Händlern, Anlagen zu identifizieren, die sich nicht gut entwickeln, und ihre Portfolios anzupassen, um die Erträge zu optimieren.
5. Trainieren von Handelsrobotern: Die historischen Kryptowährungs-OHLC-Marktdaten (Open, High, Low, Close) von 0G können heruntergeladen werden, um 0G Handelsroboter zu trainieren, die eine Outperformance des Marktes anstreben.
Diese Werkzeuge und Ressourcen ermöglichen Händlern, tief in die historischen Daten von 0G einzutauchen und erhalten wertvolle Einblicke und das Potenzial zur Verbesserung ihrer Handelsstrategien.
