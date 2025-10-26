01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0020096 $ 0.0020096 $ 0.0020096 24H Tief $ 0.00228041 $ 0.00228041 $ 0.00228041 24H Hoch 24H Tief $ 0.0020096$ 0.0020096 $ 0.0020096 24H Hoch $ 0.00228041$ 0.00228041 $ 0.00228041 Allzeithoch $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Niedrigster Preis $ 0.00082794$ 0.00082794 $ 0.00082794 Preisänderung (1H) -2.77% Preisänderung (1T) -2.26% Preisänderung (7T) -35.36% Preisänderung (7T) -35.36%

Der Echtzeitpreis von 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) beträgt $0.00210717. In den letzten 24 Stunden wurde 01111010011110000110001001110100 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0020096 und einem Höchstpreis von $ 0.00228041 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 01111010011110000110001001110100 liegt bei $ 0.01755527, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00082794.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 01111010011110000110001001110100 im letzten Stunde um -2.77%, in den letzten 24 Stunden um -2.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -35.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 01111010011110000110001001110100 beträgt $ 2.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 01111010011110000110001001110100 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.11M.