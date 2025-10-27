MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Wrapped Aave Avalanche WAVAX-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark WAAVAWAVAX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Wrapped Aave Avalanche WAVAX Preisprognose für 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Wrapped Aave Avalanche WAVAX potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 21.69 erreichen. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Wrapped Aave Avalanche WAVAX potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 22.7745 erreichen. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAAVAWAVAX im Jahr 2027 $ 23.9132 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAAVAWAVAX im Jahr 2028 $ 25.1088 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAAVAWAVAX im Jahr 2029 bei $ 26.3643 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAAVAWAVAX im Jahr 2030 bei $ 27.6825 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 45.0919 erreichen. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 73.4500 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 21.69 0.00%

2026 $ 22.7745 5.00%

2027 $ 23.9132 10.25%

2028 $ 25.1088 15.76%

2029 $ 26.3643 21.55%

2030 $ 27.6825 27.63%

2031 $ 29.0666 34.01%

2032 $ 30.5200 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 32.0460 47.75%

2034 $ 33.6483 55.13%

2035 $ 35.3307 62.89%

2036 $ 37.0972 71.03%

2037 $ 38.9521 79.59%

2038 $ 40.8997 88.56%

2039 $ 42.9447 97.99%

2040 $ 45.0919 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Wrapped Aave Avalanche WAVAX Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 21.69 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 21.6929 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 21.7107 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 21.7791 0.41% Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für WAAVAWAVAX am October 27, 2025(Heute) beträgt $21.69 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für WAAVAWAVAX bei $21.6929 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für WAAVAWAVAX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $21.7107 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für WAAVAWAVAX bei $21.7791 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Wrapped Aave Avalanche WAVAX Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 112.62K$ 112.62K $ 112.62K Umlaufangebot 5.19K 5.19K 5.19K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle WAAVAWAVAX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt WAAVAWAVAX über ein Umlaufangebot von 5.19K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 112.62K. Live-Preis von WAAVAWAVAX ansehen

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Wrapped Aave Avalanche WAVAX beträgt der aktuelle Preis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX 21.69USD. Das umlaufende Angebot von Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) liegt bei 5.19K WAAVAWAVAX , was zu einer Marktkapitalisierung von $112,624 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 3.42% $ 0.717625 $ 22.04 $ 20.66

7 Tage -1.57% $ -0.341489 $ 30.7348 $ 20.0355

30 Tage -29.35% $ -6.3678 $ 30.7348 $ 20.0355 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Wrapped Aave Avalanche WAVAX eine Preisbewegung von $0.717625 gezeigt, was einer Wertveränderung von 3.42% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Wrapped Aave Avalanche WAVAX zu einem Höchstpreis von $30.7348 und einem Tiefstpreis von $20.0355 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -1.57% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von WAAVAWAVAX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Wrapped Aave Avalanche WAVAX eine Veränderung von -29.35% erfahren, was etwa $-6.3678 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass WAAVAWAVAX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)? Das Wrapped Aave Avalanche WAVAX Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von WAAVAWAVAX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Wrapped Aave Avalanche WAVAX im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von WAAVAWAVAX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Wrapped Aave Avalanche WAVAX beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von WAAVAWAVAX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von WAAVAWAVAX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Wrapped Aave Avalanche WAVAX zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für WAAVAWAVAX wichtig?

WAAVAWAVAX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in WAAVAWAVAX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird WAAVAWAVAX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von WAAVAWAVAX nächster Monat? Laut dem Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte WAAVAWAVAX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 WAAVAWAVAX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAAVAWAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von WAAVAWAVAX im Jahr 2027? Für Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAAVAWAVAX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAAVAWAVAX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAAVAWAVAX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 WAAVAWAVAX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAAVAWAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die WAAVAWAVAX-Preisprognose für 2040? Für Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAAVAWAVAX bis 2040 -- erreichen soll.