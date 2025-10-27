MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) /

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Wrapped Aave Avalanche SAVAX Preisprognose für 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Wrapped Aave Avalanche SAVAX potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 24.99 erreichen. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Wrapped Aave Avalanche SAVAX potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 26.2395 erreichen. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAAVASAVAX im Jahr 2027 $ 27.5514 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAAVASAVAX im Jahr 2028 $ 28.9290 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAAVASAVAX im Jahr 2029 bei $ 30.3755 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAAVASAVAX im Jahr 2030 bei $ 31.8942 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 51.9524 erreichen. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 84.6250 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 24.99 0.00%

2026 $ 26.2395 5.00%

2027 $ 27.5514 10.25%

2028 $ 28.9290 15.76%

2029 $ 30.3755 21.55%

2030 $ 31.8942 27.63%

2031 $ 33.4889 34.01%

2032 $ 35.1634 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 36.9216 47.75%

2034 $ 38.7676 55.13%

2035 $ 40.7060 62.89%

2036 $ 42.7413 71.03%

2037 $ 44.8784 79.59%

2038 $ 47.1223 88.56%

2039 $ 49.4784 97.99%

2040 $ 51.9524 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Wrapped Aave Avalanche SAVAX Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 24.99 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 24.9934 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 25.0139 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 25.0926 0.41% Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für WAAVASAVAX am October 27, 2025(Heute) beträgt $24.99 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für WAAVASAVAX bei $24.9934 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für WAAVASAVAX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $25.0139 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für WAAVASAVAX bei $25.0926 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Wrapped Aave Avalanche SAVAX Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 275.42K$ 275.42K $ 275.42K Umlaufangebot 11.04K 11.04K 11.04K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle WAAVASAVAX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt WAAVASAVAX über ein Umlaufangebot von 11.04K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 275.42K. Live-Preis von WAAVASAVAX ansehen

Wrapped Aave Avalanche SAVAX Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Wrapped Aave Avalanche SAVAX beträgt der aktuelle Preis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX 24.99USD. Das umlaufende Angebot von Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) liegt bei 11.04K WAAVASAVAX , was zu einer Marktkapitalisierung von $275,423 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 3.04% $ 0.737713 $ 25.35 $ 23.84

7 Tage -1.94% $ -0.486752 $ 35.3489 $ 23.0220

30 Tage -29.30% $ -7.3231 $ 35.3489 $ 23.0220 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Wrapped Aave Avalanche SAVAX eine Preisbewegung von $0.737713 gezeigt, was einer Wertveränderung von 3.04% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Wrapped Aave Avalanche SAVAX zu einem Höchstpreis von $35.3489 und einem Tiefstpreis von $23.0220 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -1.94% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von WAAVASAVAX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Wrapped Aave Avalanche SAVAX eine Veränderung von -29.30% erfahren, was etwa $-7.3231 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass WAAVASAVAX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)? Das Wrapped Aave Avalanche SAVAX Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von WAAVASAVAX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Wrapped Aave Avalanche SAVAX im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von WAAVASAVAX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Wrapped Aave Avalanche SAVAX beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von WAAVASAVAX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von WAAVASAVAX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Wrapped Aave Avalanche SAVAX zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für WAAVASAVAX wichtig?

WAAVASAVAX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in WAAVASAVAX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird WAAVASAVAX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von WAAVASAVAX nächster Monat? Laut dem Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte WAAVASAVAX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 WAAVASAVAX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAAVASAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von WAAVASAVAX im Jahr 2027? Für Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAAVASAVAX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAAVASAVAX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAAVASAVAX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 WAAVASAVAX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAAVASAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die WAAVASAVAX-Preisprognose für 2040? Für Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAAVASAVAX bis 2040 -- erreichen soll.