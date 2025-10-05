MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Worlds First Memecoin (LOLCOIN) /

Worlds First Memecoin (LOLCOIN)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Worlds First Memecoin-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark LOLCOIN in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

LOLCOIN kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Worlds First Memecoin zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Worlds First Memecoin Preisprognose für 2025–2050 (USD) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Worlds First Memecoin potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.002241 erreichen. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Worlds First Memecoin potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.002353 erreichen. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LOLCOIN im Jahr 2027 $ 0.002471 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LOLCOIN im Jahr 2028 $ 0.002594 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LOLCOIN im Jahr 2029 bei $ 0.002724 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LOLCOIN im Jahr 2030 bei $ 0.002860 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Worlds First Memecoin potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.004659 erreichen. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Worlds First Memecoin potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.007590 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.002241 0.00%

2026 $ 0.002353 5.00%

2027 $ 0.002471 10.25%

2028 $ 0.002594 15.76%

2029 $ 0.002724 21.55%

2030 $ 0.002860 27.63%

2031 $ 0.003003 34.01%

2032 $ 0.003153 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.003311 47.75%

2034 $ 0.003477 55.13%

2035 $ 0.003650 62.89%

2036 $ 0.003833 71.03%

2037 $ 0.004025 79.59%

2038 $ 0.004226 88.56%

2039 $ 0.004437 97.99%

2040 $ 0.004659 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Worlds First Memecoin Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 5, 2025(Heute) $ 0.002241 0.00%

October 6, 2025(Morgen) $ 0.002241 0.01%

October 12, 2025(Diese Woche) $ 0.002243 0.10%

November 4, 2025(30 Tage) $ 0.002250 0.41% Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für LOLCOIN am October 5, 2025(Heute) beträgt $0.002241 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisvorhersage für morgen Für October 6, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für LOLCOIN bei $0.002241 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisvorhersage für diese Woche Bis October 12, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für LOLCOIN bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.002243 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für LOLCOIN bei $0.002250 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Worlds First Memecoin Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Umlaufangebot 999.61M 999.61M 999.61M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle LOLCOIN-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt LOLCOIN über ein Umlaufangebot von 999.61M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 2.22M. Live-Preis von LOLCOIN ansehen

Worlds First Memecoin Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Worlds First Memecoin beträgt der aktuelle Preis von Worlds First Memecoin 0.002241USD. Das umlaufende Angebot von Worlds First Memecoin (LOLCOIN) liegt bei 999.61M LOLCOIN , was zu einer Marktkapitalisierung von $2,224,415 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 8.06% $ 0.000167 $ 0.002550 $ 0.002017

7 Tage -6.56% $ -0.000147 $ 0.006178 $ 0.002016

30 Tage -62.81% $ -0.001407 $ 0.006178 $ 0.002016 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Worlds First Memecoin eine Preisbewegung von $0.000167 gezeigt, was einer Wertveränderung von 8.06% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Worlds First Memecoin zu einem Höchstpreis von $0.006178 und einem Tiefstpreis von $0.002016 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -6.56% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von LOLCOIN für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Worlds First Memecoin eine Veränderung von -62.81% erfahren, was etwa $-0.001407 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass LOLCOIN in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Worlds First Memecoin (LOLCOIN)? Das Worlds First Memecoin Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von LOLCOIN basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Worlds First Memecoin im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von LOLCOIN berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Worlds First Memecoin beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von LOLCOIN. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von LOLCOIN, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Worlds First Memecoin zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für LOLCOIN wichtig?

LOLCOIN Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in LOLCOIN zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird LOLCOIN am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von LOLCOIN nächster Monat? Laut dem Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte LOLCOIN-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 LOLCOIN im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird LOLCOIN um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von LOLCOIN im Jahr 2027? Für Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 LOLCOIN bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von LOLCOIN im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von LOLCOIN im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 LOLCOIN im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird LOLCOIN um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die LOLCOIN-Preisprognose für 2040? Für Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 LOLCOIN bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren