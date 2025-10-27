MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Vouch Staked PLS (VPLS) /

Vouch Staked PLS (VPLS)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Vouch Staked PLS-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark VPLS in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

VPLS kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Vouch Staked PLS zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Vouch Staked PLS Preisprognose für 2025–2050 (USD) Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Vouch Staked PLS potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.000036 erreichen. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Vouch Staked PLS potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.000037 erreichen. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von VPLS im Jahr 2027 $ 0.000039 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von VPLS im Jahr 2028 $ 0.000041 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von VPLS im Jahr 2029 bei $ 0.000043 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von VPLS im Jahr 2030 bei $ 0.000046 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Vouch Staked PLS potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000075 erreichen. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Vouch Staked PLS potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000122 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.000036 0.00%

2026 $ 0.000037 5.00%

2027 $ 0.000039 10.25%

2028 $ 0.000041 15.76%

2029 $ 0.000043 21.55%

2030 $ 0.000046 27.63%

2031 $ 0.000048 34.01%

2032 $ 0.000050 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.000053 47.75%

2034 $ 0.000056 55.13%

2035 $ 0.000058 62.89%

2036 $ 0.000061 71.03%

2037 $ 0.000064 79.59%

2038 $ 0.000068 88.56%

2039 $ 0.000071 97.99%

2040 $ 0.000075 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Vouch Staked PLS Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.000036 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.000036 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.000036 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.000036 0.41% Vouch Staked PLS (VPLS) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für VPLS am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.000036 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für VPLS bei $0.000036 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Vouch Staked PLS (VPLS) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für VPLS bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.000036 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Vouch Staked PLS (VPLS) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für VPLS bei $0.000036 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Vouch Staked PLS Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Umlaufangebot 114.63B 114.63B 114.63B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle VPLS-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt VPLS über ein Umlaufangebot von 114.63B und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 4.12M. Live-Preis von VPLS ansehen

Vouch Staked PLS Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Vouch Staked PLS beträgt der aktuelle Preis von Vouch Staked PLS 0.000036USD. Das umlaufende Angebot von Vouch Staked PLS (VPLS) liegt bei 114.63B VPLS , was zu einer Marktkapitalisierung von $4,117,207 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 6.77% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000033

7 Tage 12.25% $ 0.000004 $ 0.000036 $ 0.000030

30 Tage -0.50% $ -0.000000 $ 0.000036 $ 0.000030 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Vouch Staked PLS eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von 6.77% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Vouch Staked PLS zu einem Höchstpreis von $0.000036 und einem Tiefstpreis von $0.000030 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 12.25% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von VPLS für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Vouch Staked PLS eine Veränderung von -0.50% erfahren, was etwa $-0.000000 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass VPLS in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Vouch Staked PLS (VPLS)? Das Vouch Staked PLS Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von VPLS basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Vouch Staked PLS im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von VPLS berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Vouch Staked PLS beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von VPLS. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von VPLS, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Vouch Staked PLS zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für VPLS wichtig?

VPLS Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in VPLS zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird VPLS am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von VPLS nächster Monat? Laut dem Vouch Staked PLS (VPLS) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte VPLS-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 VPLS im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Vouch Staked PLS (VPLS) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird VPLS um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von VPLS im Jahr 2027? Für Vouch Staked PLS (VPLS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 VPLS bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von VPLS im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Vouch Staked PLS (VPLS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von VPLS im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Vouch Staked PLS (VPLS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 VPLS im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Vouch Staked PLS (VPLS) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird VPLS um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die VPLS-Preisprognose für 2040? Für Vouch Staked PLS (VPLS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 VPLS bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren