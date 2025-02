Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Trump Was Right About Everything beträgt der aktuelle Preis von Trump Was Right About Everything 0.00006434USD. Das umlaufende Angebot von Trump Was Right About Everything (TWRAE) liegt bei 999.75M TWRAE, was zu einer Marktkapitalisierung von $64.47K führt.

In den letzten 24 Stunden hat Trump Was Right About Everything eine Preisbewegung von $-- gezeigt, was einer Wertveränderung von -7.62% entspricht.

In den letzten 7 Tagen wurde Trump Was Right About Everything zu einem Höchstpreis von $0.000197 und einem Tiefstpreis von $0.000063 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -44.14%. Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von TWRAE für weitere Bewegungen auf dem Markt.

Im letzten Monat hat Trump Was Right About Everything eine Veränderung von -67.67% erfahren, was etwa $-0.000043 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass TWRAE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.