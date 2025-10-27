MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Theo Short Duration US Treasury Fund-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark THBILL in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

THBILL kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Theo Short Duration US Treasury Fund zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Theo Short Duration US Treasury Fund Preisprognose für 2025–2050 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Theo Short Duration US Treasury Fund potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 1.012 erreichen. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Theo Short Duration US Treasury Fund potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 1.0626 erreichen. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von THBILL im Jahr 2027 $ 1.1157 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von THBILL im Jahr 2028 $ 1.1715 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von THBILL im Jahr 2029 bei $ 1.2300 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von THBILL im Jahr 2030 bei $ 1.2915 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Theo Short Duration US Treasury Fund potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 2.1038 erreichen. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Theo Short Duration US Treasury Fund potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 3.4269 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 1.012 0.00%

2026 $ 1.0626 5.00%

2027 $ 1.1157 10.25%

2028 $ 1.1715 15.76%

2029 $ 1.2300 21.55%

2030 $ 1.2915 27.63%

2031 $ 1.3561 34.01%

2032 $ 1.4239 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 1.4951 47.75%

2034 $ 1.5699 55.13%

2035 $ 1.6484 62.89%

2036 $ 1.7308 71.03%

2037 $ 1.8174 79.59%

2038 $ 1.9082 88.56%

2039 $ 2.0036 97.99%

2040 $ 2.1038 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Theo Short Duration US Treasury Fund Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 1.012 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 1.0121 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 1.0129 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 1.0161 0.41% Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für THBILL am October 27, 2025(Heute) beträgt $1.012 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für THBILL bei $1.0121 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für THBILL bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $1.0129 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für THBILL bei $1.0161 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Theo Short Duration US Treasury Fund Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 132.19M$ 132.19M $ 132.19M Umlaufangebot 130.74M 130.74M 130.74M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle THBILL-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt THBILL über ein Umlaufangebot von 130.74M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 132.19M. Live-Preis von THBILL ansehen

Theo Short Duration US Treasury Fund Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Theo Short Duration US Treasury Fund beträgt der aktuelle Preis von Theo Short Duration US Treasury Fund 1.012USD. Das umlaufende Angebot von Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) liegt bei 130.74M THBILL , was zu einer Marktkapitalisierung von $132,190,436 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.38% $ -0.003902 $ 1.017 $ 1.007

7 Tage 0.27% $ 0.002686 $ 1.0159 $ 1.0033

30 Tage 0.44% $ 0.004455 $ 1.0159 $ 1.0033 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Theo Short Duration US Treasury Fund eine Preisbewegung von $-0.003902 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.38% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Theo Short Duration US Treasury Fund zu einem Höchstpreis von $1.0159 und einem Tiefstpreis von $1.0033 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.27% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von THBILL für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Theo Short Duration US Treasury Fund eine Veränderung von 0.44% erfahren, was etwa $0.004455 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass THBILL in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)? Das Theo Short Duration US Treasury Fund Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von THBILL basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Theo Short Duration US Treasury Fund im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von THBILL berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Theo Short Duration US Treasury Fund beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von THBILL. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von THBILL, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Theo Short Duration US Treasury Fund zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für THBILL wichtig?

THBILL Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in THBILL zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird THBILL am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von THBILL nächster Monat? Laut dem Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte THBILL-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 THBILL im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird THBILL um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von THBILL im Jahr 2027? Für Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 THBILL bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von THBILL im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von THBILL im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 THBILL im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird THBILL um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die THBILL-Preisprognose für 2040? Für Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 THBILL bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren