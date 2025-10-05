MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Summer Point Token (SUMX) /

Summer Point Token (SUMX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Summer Point Token-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark SUMX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

SUMX kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Summer Point Token zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Summer Point Token Preisprognose für 2025–2050 (USD) Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Summer Point Token potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.011216 erreichen. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Summer Point Token potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.011777 erreichen. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SUMX im Jahr 2027 $ 0.012366 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SUMX im Jahr 2028 $ 0.012984 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SUMX im Jahr 2029 bei $ 0.013633 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SUMX im Jahr 2030 bei $ 0.014315 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Summer Point Token potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.023318 erreichen. Summer Point Token (SUMX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Summer Point Token potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.037983 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.011216 0.00%

2026 $ 0.011777 5.00%

2027 $ 0.012366 10.25%

2028 $ 0.012984 15.76%

2029 $ 0.013633 21.55%

2030 $ 0.014315 27.63%

2031 $ 0.015031 34.01%

2032 $ 0.015782 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.016571 47.75%

2034 $ 0.017400 55.13%

2035 $ 0.018270 62.89%

2036 $ 0.019184 71.03%

2037 $ 0.020143 79.59%

2038 $ 0.021150 88.56%

2039 $ 0.022208 97.99%

2040 $ 0.023318 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Summer Point Token Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 5, 2025(Heute) $ 0.011216 0.00%

October 6, 2025(Morgen) $ 0.011218 0.01%

October 12, 2025(Diese Woche) $ 0.011227 0.10%

November 4, 2025(30 Tage) $ 0.011262 0.41% Summer Point Token (SUMX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für SUMX am October 5, 2025(Heute) beträgt $0.011216 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Summer Point Token (SUMX) Preisvorhersage für morgen Für October 6, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für SUMX bei $0.011218 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Summer Point Token (SUMX) Preisvorhersage für diese Woche Bis October 12, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für SUMX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.011227 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Summer Point Token (SUMX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für SUMX bei $0.011262 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Summer Point Token Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 10.09M$ 10.09M $ 10.09M Umlaufangebot 900.00M 900.00M 900.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle SUMX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt SUMX über ein Umlaufangebot von 900.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 10.09M. Live-Preis von SUMX ansehen

Summer Point Token Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Summer Point Token beträgt der aktuelle Preis von Summer Point Token 0.011216USD. Das umlaufende Angebot von Summer Point Token (SUMX) liegt bei 900.00M SUMX , was zu einer Marktkapitalisierung von $10,094,915 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 2.93% $ 0.000319 $ 0.011239 $ 0.010897

7 Tage 1.12% $ 0.000125 $ 0.012517 $ 0.010509

30 Tage -2.52% $ -0.000282 $ 0.012517 $ 0.010509 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Summer Point Token eine Preisbewegung von $0.000319 gezeigt, was einer Wertveränderung von 2.93% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Summer Point Token zu einem Höchstpreis von $0.012517 und einem Tiefstpreis von $0.010509 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 1.12% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von SUMX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Summer Point Token eine Veränderung von -2.52% erfahren, was etwa $-0.000282 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass SUMX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Summer Point Token (SUMX)? Das Summer Point Token Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von SUMX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Summer Point Token im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von SUMX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Summer Point Token beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von SUMX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von SUMX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Summer Point Token zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für SUMX wichtig?

SUMX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in SUMX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird SUMX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von SUMX nächster Monat? Laut dem Summer Point Token (SUMX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte SUMX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 SUMX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Summer Point Token (SUMX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird SUMX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von SUMX im Jahr 2027? Für Summer Point Token (SUMX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SUMX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SUMX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Summer Point Token (SUMX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SUMX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Summer Point Token (SUMX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 SUMX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Summer Point Token (SUMX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird SUMX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die SUMX-Preisprognose für 2040? Für Summer Point Token (SUMX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SUMX bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren