Soul Graph (GRPH)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Soul Graph-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark GRPH in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

GRPH kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Soul Graph zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Soul Graph Preisprognose für 2025–2050 (USD) Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Soul Graph potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.001120 erreichen. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Soul Graph potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.001176 erreichen. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GRPH im Jahr 2027 $ 0.001235 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GRPH im Jahr 2028 $ 0.001296 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GRPH im Jahr 2029 bei $ 0.001361 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GRPH im Jahr 2030 bei $ 0.001429 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Soul Graph potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.002329 erreichen. Soul Graph (GRPH) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Soul Graph potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.003794 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.001120 0.00%

2026 $ 0.001176 5.00%

2027 $ 0.001235 10.25%

2028 $ 0.001296 15.76%

2029 $ 0.001361 21.55%

2030 $ 0.001429 27.63%

2031 $ 0.001501 34.01%

2032 $ 0.001576 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.001655 47.75%

2034 $ 0.001738 55.13%

2035 $ 0.001824 62.89%

2036 $ 0.001916 71.03%

2037 $ 0.002012 79.59%

2038 $ 0.002112 88.56%

2039 $ 0.002218 97.99%

2040 $ 0.002329 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Soul Graph Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.001120 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.001120 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.001121 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.001124 0.41% Soul Graph (GRPH) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für GRPH am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.001120 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Soul Graph (GRPH) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für GRPH bei $0.001120 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Soul Graph (GRPH) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für GRPH bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.001121 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Soul Graph (GRPH) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für GRPH bei $0.001124 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Soul Graph Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle GRPH-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt GRPH über ein Umlaufangebot von 999.90M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 1.12M. Live-Preis von GRPH ansehen

Soul Graph Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Soul Graph beträgt der aktuelle Preis von Soul Graph 0.001120USD. Das umlaufende Angebot von Soul Graph (GRPH) liegt bei 999.90M GRPH , was zu einer Marktkapitalisierung von $1,123,977 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 6.90% $ 0 $ 0.001139 $ 0.001047

7 Tage 3.89% $ 0.000043 $ 0.001245 $ 0.000997

30 Tage -10.11% $ -0.000113 $ 0.001245 $ 0.000997 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Soul Graph eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von 6.90% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Soul Graph zu einem Höchstpreis von $0.001245 und einem Tiefstpreis von $0.000997 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 3.89% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von GRPH für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Soul Graph eine Veränderung von -10.11% erfahren, was etwa $-0.000113 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass GRPH in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Soul Graph (GRPH)? Das Soul Graph Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von GRPH basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Soul Graph im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von GRPH berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Soul Graph beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von GRPH. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von GRPH, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Soul Graph zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für GRPH wichtig?

GRPH Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in GRPH zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird GRPH am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von GRPH nächster Monat? Laut dem Soul Graph (GRPH) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte GRPH-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 GRPH im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Soul Graph (GRPH) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird GRPH um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von GRPH im Jahr 2027? Für Soul Graph (GRPH) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 GRPH bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von GRPH im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Soul Graph (GRPH) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von GRPH im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Soul Graph (GRPH) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 GRPH im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Soul Graph (GRPH) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird GRPH um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die GRPH-Preisprognose für 2040? Für Soul Graph (GRPH) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 GRPH bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren