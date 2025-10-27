MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Pubhouse Dominance Index (PUB) /

Pubhouse Dominance Index (PUB)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Pubhouse Dominance Index-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark PUB in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Pubhouse Dominance Index zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Pubhouse Dominance Index Preisprognose für 2025–2050 (USD) Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Pubhouse Dominance Index potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.000594 erreichen. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Pubhouse Dominance Index potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.000623 erreichen. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PUB im Jahr 2027 $ 0.000654 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PUB im Jahr 2028 $ 0.000687 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PUB im Jahr 2029 bei $ 0.000722 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PUB im Jahr 2030 bei $ 0.000758 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Pubhouse Dominance Index potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.001234 erreichen. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Pubhouse Dominance Index potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.002011 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.000594 0.00%

2026 $ 0.000623 5.00%

2027 $ 0.000654 10.25%

2028 $ 0.000687 15.76%

2029 $ 0.000722 21.55%

2030 $ 0.000758 27.63%

2031 $ 0.000796 34.01%

2032 $ 0.000835 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.000877 47.75%

2034 $ 0.000921 55.13%

2035 $ 0.000967 62.89%

2036 $ 0.001015 71.03%

2037 $ 0.001066 79.59%

2038 $ 0.001120 88.56%

2039 $ 0.001176 97.99%

2040 $ 0.001234 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Pubhouse Dominance Index Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.000594 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.000594 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.000594 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.000596 0.41% Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für PUB am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.000594 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für PUB bei $0.000594 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für PUB bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.000594 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Pubhouse Dominance Index (PUB) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für PUB bei $0.000596 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Pubhouse Dominance Index Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 579.53K$ 579.53K $ 579.53K Umlaufangebot 976.36M 976.36M 976.36M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle PUB-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt PUB über ein Umlaufangebot von 976.36M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 579.53K. Live-Preis von PUB ansehen

Pubhouse Dominance Index Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Pubhouse Dominance Index beträgt der aktuelle Preis von Pubhouse Dominance Index 0.000594USD. Das umlaufende Angebot von Pubhouse Dominance Index (PUB) liegt bei 976.36M PUB , was zu einer Marktkapitalisierung von $579,530 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 17.25% $ 0 $ 0.000654 $ 0.000422

7 Tage 125.84% $ 0.000747 $ 0.001223 $ 0.000184

30 Tage 218.75% $ 0.001299 $ 0.001223 $ 0.000184 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Pubhouse Dominance Index eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von 17.25% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Pubhouse Dominance Index zu einem Höchstpreis von $0.001223 und einem Tiefstpreis von $0.000184 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 125.84% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von PUB für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Pubhouse Dominance Index eine Veränderung von 218.75% erfahren, was etwa $0.001299 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass PUB in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Pubhouse Dominance Index (PUB)? Das Pubhouse Dominance Index Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von PUB basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Pubhouse Dominance Index im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von PUB berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Pubhouse Dominance Index beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von PUB. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von PUB, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Pubhouse Dominance Index zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für PUB wichtig?

PUB Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in PUB zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird PUB am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von PUB nächster Monat? Laut dem Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte PUB-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 PUB im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Pubhouse Dominance Index (PUB) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PUB um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von PUB im Jahr 2027? Für Pubhouse Dominance Index (PUB) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PUB bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PUB im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Pubhouse Dominance Index (PUB) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PUB im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Pubhouse Dominance Index (PUB) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 PUB im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Pubhouse Dominance Index (PUB) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PUB um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die PUB-Preisprognose für 2040? Für Pubhouse Dominance Index (PUB) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PUB bis 2040 -- erreichen soll.