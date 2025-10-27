MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Predi by Virtuals (PREDI) /

Predi by Virtuals (PREDI)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Predi by Virtuals-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark PREDI in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

PREDI kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Predi by Virtuals zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Predi by Virtuals Preisprognose für 2025–2050 (USD) Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Predi by Virtuals potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.009125 erreichen. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Predi by Virtuals potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.009581 erreichen. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PREDI im Jahr 2027 $ 0.010060 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PREDI im Jahr 2028 $ 0.010563 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PREDI im Jahr 2029 bei $ 0.011092 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PREDI im Jahr 2030 bei $ 0.011646 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Predi by Virtuals potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.018971 erreichen. Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Predi by Virtuals potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.030902 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.009125 0.00%

2026 $ 0.009581 5.00%

2027 $ 0.010060 10.25%

2028 $ 0.010563 15.76%

2029 $ 0.011092 21.55%

2030 $ 0.011646 27.63%

2031 $ 0.012228 34.01%

2032 $ 0.012840 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.013482 47.75%

2034 $ 0.014156 55.13%

2035 $ 0.014864 62.89%

2036 $ 0.015607 71.03%

2037 $ 0.016388 79.59%

2038 $ 0.017207 88.56%

2039 $ 0.018067 97.99%

2040 $ 0.018971 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Predi by Virtuals Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.009125 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.009126 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.009134 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.009162 0.41% Predi by Virtuals (PREDI) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für PREDI am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.009125 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Predi by Virtuals (PREDI) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für PREDI bei $0.009126 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Predi by Virtuals (PREDI) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für PREDI bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.009134 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Predi by Virtuals (PREDI) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für PREDI bei $0.009162 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Predi by Virtuals Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Umlaufangebot 498.97M 498.97M 498.97M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle PREDI-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt PREDI über ein Umlaufangebot von 498.97M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 4.62M. Live-Preis von PREDI ansehen

Predi by Virtuals Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Predi by Virtuals beträgt der aktuelle Preis von Predi by Virtuals 0.009125USD. Das umlaufende Angebot von Predi by Virtuals (PREDI) liegt bei 498.97M PREDI , was zu einer Marktkapitalisierung von $4,621,498 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -27.08% $ -0.003389 $ 0.013470 $ 0.008764

7 Tage 45.71% $ 0.004171 $ 0.013719 $ 0.005501

30 Tage 59.85% $ 0.005461 $ 0.013719 $ 0.005501 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Predi by Virtuals eine Preisbewegung von $-0.003389 gezeigt, was einer Wertveränderung von -27.08% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Predi by Virtuals zu einem Höchstpreis von $0.013719 und einem Tiefstpreis von $0.005501 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 45.71% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von PREDI für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Predi by Virtuals eine Veränderung von 59.85% erfahren, was etwa $0.005461 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass PREDI in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Predi by Virtuals (PREDI)? Das Predi by Virtuals Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von PREDI basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Predi by Virtuals im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von PREDI berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Predi by Virtuals beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von PREDI. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von PREDI, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Predi by Virtuals zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für PREDI wichtig?

PREDI Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in PREDI zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird PREDI am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von PREDI nächster Monat? Laut dem Predi by Virtuals (PREDI) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte PREDI-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 PREDI im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Predi by Virtuals (PREDI) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PREDI um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von PREDI im Jahr 2027? Für Predi by Virtuals (PREDI) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PREDI bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PREDI im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Predi by Virtuals (PREDI) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PREDI im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Predi by Virtuals (PREDI) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 PREDI im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Predi by Virtuals (PREDI) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PREDI um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die PREDI-Preisprognose für 2040? Für Predi by Virtuals (PREDI) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PREDI bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren