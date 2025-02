Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Of Course I Still Love You beträgt der aktuelle Preis von Of Course I Still Love You 0USD. Das umlaufende Angebot von Of Course I Still Love You (OCISLY) liegt bei 0.00 OCISLY, was zu einer Marktkapitalisierung von $0.00 führt.

In den letzten 24 Stunden hat Of Course I Still Love You eine Preisbewegung von $-- gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.00% entspricht.

In den letzten 7 Tagen wurde Of Course I Still Love You zu einem Höchstpreis von $0.000001 und einem Tiefstpreis von $0.000001 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 3.21%. Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von OCISLY für weitere Bewegungen auf dem Markt.

Im letzten Monat hat Of Course I Still Love You eine Veränderung von -22.24% erfahren, was etwa $-- zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass OCISLY in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.