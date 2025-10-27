Metavault Trade (MVX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Metavault Trade-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark MVX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Metavault Trade zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Metavault Trade Preisprognose für 2025–2050 (USD) Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Metavault Trade potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.048853 erreichen. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Metavault Trade potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.051296 erreichen. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MVX im Jahr 2027 $ 0.053860 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MVX im Jahr 2028 $ 0.056554 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MVX im Jahr 2029 bei $ 0.059381 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MVX im Jahr 2030 bei $ 0.062350 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Metavault Trade potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.101562 erreichen. Metavault Trade (MVX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Metavault Trade potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.165435 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.048853 0.00%

2026 $ 0.051296 5.00%

2027 $ 0.053860 10.25%

2028 $ 0.056554 15.76%

2029 $ 0.059381 21.55%

2030 $ 0.062350 27.63%

2031 $ 0.065468 34.01%

2032 $ 0.068741 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.072178 47.75%

2034 $ 0.075787 55.13%

2035 $ 0.079577 62.89%

2036 $ 0.083556 71.03%

2037 $ 0.087733 79.59%

2038 $ 0.092120 88.56%

2039 $ 0.096726 97.99%

2040 $ 0.101562 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Metavault Trade Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.048853 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.048860 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.048900 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.049054 0.41% Metavault Trade (MVX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für MVX am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.048853 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Metavault Trade (MVX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für MVX bei $0.048860 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Metavault Trade (MVX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für MVX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.048900 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Metavault Trade (MVX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für MVX bei $0.049054 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Metavault Trade Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 122.75K$ 122.75K $ 122.75K Umlaufangebot 2.51M 2.51M 2.51M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle MVX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt MVX über ein Umlaufangebot von 2.51M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 122.75K. Live-Preis von MVX ansehen

Metavault Trade Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Metavault Trade beträgt der aktuelle Preis von Metavault Trade 0.048853USD. Das umlaufende Angebot von Metavault Trade (MVX) liegt bei 2.51M MVX , was zu einer Marktkapitalisierung von $122,749 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 4.84% $ 0.002253 $ 0.049888 $ 0.046361

7 Tage 5.66% $ 0.002764 $ 0.049297 $ 0.042017

30 Tage 2.00% $ 0.000979 $ 0.049297 $ 0.042017 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Metavault Trade eine Preisbewegung von $0.002253 gezeigt, was einer Wertveränderung von 4.84% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Metavault Trade zu einem Höchstpreis von $0.049297 und einem Tiefstpreis von $0.042017 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 5.66% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von MVX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Metavault Trade eine Veränderung von 2.00% erfahren, was etwa $0.000979 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass MVX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Metavault Trade (MVX)? Das Metavault Trade Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von MVX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Metavault Trade im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von MVX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Metavault Trade beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von MVX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von MVX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Metavault Trade zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für MVX wichtig?

MVX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in MVX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird MVX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von MVX nächster Monat? Laut dem Metavault Trade (MVX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte MVX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 MVX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Metavault Trade (MVX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird MVX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von MVX im Jahr 2027? Für Metavault Trade (MVX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 MVX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von MVX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Metavault Trade (MVX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von MVX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Metavault Trade (MVX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 MVX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Metavault Trade (MVX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird MVX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die MVX-Preisprognose für 2040? Für Metavault Trade (MVX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 MVX bis 2040 -- erreichen soll.