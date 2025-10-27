MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Market Maker DAO (MMDAO) /

Market Maker DAO Preisprognose für 2025–2050 (USD) Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Market Maker DAO potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.004781 erreichen. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Market Maker DAO potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.005021 erreichen. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MMDAO im Jahr 2027 $ 0.005272 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MMDAO im Jahr 2028 $ 0.005535 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MMDAO im Jahr 2029 bei $ 0.005812 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MMDAO im Jahr 2030 bei $ 0.006103 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Market Maker DAO potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.009941 erreichen. Market Maker DAO (MMDAO) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Market Maker DAO potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.016193 erreichen.

2026 $ 0.005021 5.00%

2027 $ 0.005272 10.25%

2028 $ 0.005535 15.76%

2029 $ 0.005812 21.55%

2030 $ 0.006103 27.63%

2031 $ 0.006408 34.01%

2032 $ 0.006728 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.007065 47.75%

2034 $ 0.007418 55.13%

2035 $ 0.007789 62.89%

2036 $ 0.008178 71.03%

2037 $ 0.008587 79.59%

2038 $ 0.009017 88.56%

2039 $ 0.009467 97.99%

Kurzfristige Market Maker DAO Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.004781 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.004782 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.004786 0.10%

Market Maker DAO (MMDAO) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für MMDAO am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.004781 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Market Maker DAO (MMDAO) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für MMDAO bei $0.004782 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Market Maker DAO (MMDAO) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für MMDAO bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.004786 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Market Maker DAO (MMDAO) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für MMDAO bei $0.004801 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Market Maker DAO Preisstatistiken Aktueller Preis Preisänderung (24H) Marktkapitalisierung $ 478.31K Umlaufangebot 100.00M Volumen (24H) Der aktuelle MMDAO-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt MMDAO über ein Umlaufangebot von 100.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 478.31K.

Market Maker DAO Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Market Maker DAO beträgt der aktuelle Preis von Market Maker DAO 0.004781USD. Das umlaufende Angebot von Market Maker DAO (MMDAO) liegt bei 100.00M MMDAO , was zu einer Marktkapitalisierung von $478,308 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 62.49% $ 0.001839 $ 0.005264 $ 0.002733

7 Tage 36.91% $ 0.001765 $ 0.013933 $ 0.002742

30 Tage 0.00% $ 0 $ 0.013933 $ 0.002742 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Market Maker DAO eine Preisbewegung von $0.001839 gezeigt, was einer Wertveränderung von 62.49% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Market Maker DAO zu einem Höchstpreis von $0.013933 und einem Tiefstpreis von $0.002742 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 36.91% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von MMDAO für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Market Maker DAO eine Veränderung von 0.00% erfahren, was etwa $0 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass MMDAO in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Market Maker DAO (MMDAO)? Das Market Maker DAO Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von MMDAO basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Market Maker DAO im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von MMDAO berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Market Maker DAO beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von MMDAO. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von MMDAO, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Market Maker DAO zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für MMDAO wichtig?

MMDAO Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

