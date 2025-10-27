MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / League of Kingdoms (LOKA) /

League of Kingdoms (LOKA)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie League of Kingdoms-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark LOKA in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

LOKA kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von League of Kingdoms zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage League of Kingdoms Preisprognose für 2025–2050 (USD) League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte League of Kingdoms potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.1134 erreichen. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte League of Kingdoms potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.119070 erreichen. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LOKA im Jahr 2027 $ 0.125023 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LOKA im Jahr 2028 $ 0.131274 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LOKA im Jahr 2029 bei $ 0.137838 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LOKA im Jahr 2030 bei $ 0.144730 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von League of Kingdoms potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.235750 erreichen. League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von League of Kingdoms potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.384012 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.1134 0.00%

2026 $ 0.119070 5.00%

2027 $ 0.125023 10.25%

2028 $ 0.131274 15.76%

2029 $ 0.137838 21.55%

2030 $ 0.144730 27.63%

2031 $ 0.151966 34.01%

2032 $ 0.159565 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.167543 47.75%

2034 $ 0.175920 55.13%

2035 $ 0.184716 62.89%

2036 $ 0.193952 71.03%

2037 $ 0.203650 79.59%

2038 $ 0.213832 88.56%

2039 $ 0.224524 97.99%

2040 $ 0.235750 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige League of Kingdoms Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.1134 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.113415 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.113508 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.113866 0.41% League of Kingdoms (LOKA) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für LOKA am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.1134 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. League of Kingdoms (LOKA) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für LOKA bei $0.113415 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. League of Kingdoms (LOKA) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für LOKA bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.113508 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. League of Kingdoms (LOKA) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für LOKA bei $0.113866 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle League of Kingdoms Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Umlaufangebot 45.55M 45.55M 45.55M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle LOKA-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt LOKA über ein Umlaufangebot von 45.55M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 5.17M. Live-Preis von LOKA ansehen

League of Kingdoms Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von League of Kingdoms beträgt der aktuelle Preis von League of Kingdoms 0.1134USD. Das umlaufende Angebot von League of Kingdoms (LOKA) liegt bei 45.55M LOKA , was zu einer Marktkapitalisierung von $5,165,306 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -2.99% $ -0.003499 $ 0.1169 $ 0.112701

7 Tage -7.20% $ -0.008167 $ 0.154800 $ 0.110122

30 Tage -26.36% $ -0.029896 $ 0.154800 $ 0.110122 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat League of Kingdoms eine Preisbewegung von $-0.003499 gezeigt, was einer Wertveränderung von -2.99% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde League of Kingdoms zu einem Höchstpreis von $0.154800 und einem Tiefstpreis von $0.110122 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -7.20% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von LOKA für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat League of Kingdoms eine Veränderung von -26.36% erfahren, was etwa $-0.029896 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass LOKA in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von League of Kingdoms (LOKA)? Das League of Kingdoms Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von LOKA basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für League of Kingdoms im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von LOKA berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von League of Kingdoms beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von LOKA. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von LOKA, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von League of Kingdoms zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für LOKA wichtig?

LOKA Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in LOKA zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird LOKA am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von LOKA nächster Monat? Laut dem League of Kingdoms (LOKA) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte LOKA-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 LOKA im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 League of Kingdoms (LOKA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird LOKA um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von LOKA im Jahr 2027? Für League of Kingdoms (LOKA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 LOKA bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von LOKA im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird League of Kingdoms (LOKA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von LOKA im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird League of Kingdoms (LOKA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 LOKA im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 League of Kingdoms (LOKA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird LOKA um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die LOKA-Preisprognose für 2040? Für League of Kingdoms (LOKA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 LOKA bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren