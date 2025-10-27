MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) /

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie LAMA Trust Coin V2-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark VLAMA in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

VLAMA kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von LAMA Trust Coin V2 zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage LAMA Trust Coin V2 Preisprognose für 2025–2050 (USD) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte LAMA Trust Coin V2 potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.001176 erreichen. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte LAMA Trust Coin V2 potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.001234 erreichen. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von VLAMA im Jahr 2027 $ 0.001296 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von VLAMA im Jahr 2028 $ 0.001361 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von VLAMA im Jahr 2029 bei $ 0.001429 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von VLAMA im Jahr 2030 bei $ 0.001501 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von LAMA Trust Coin V2 potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.002445 erreichen. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von LAMA Trust Coin V2 potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.003982 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.001176 0.00%

2026 $ 0.001234 5.00%

2027 $ 0.001296 10.25%

2028 $ 0.001361 15.76%

2029 $ 0.001429 21.55%

2030 $ 0.001501 27.63%

2031 $ 0.001576 34.01%

2032 $ 0.001654 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.001737 47.75%

2034 $ 0.001824 55.13%

2035 $ 0.001915 62.89%

2036 $ 0.002011 71.03%

2037 $ 0.002112 79.59%

2038 $ 0.002217 88.56%

2039 $ 0.002328 97.99%

2040 $ 0.002445 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige LAMA Trust Coin V2 Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.001176 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.001176 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.001177 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.001180 0.41% LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für VLAMA am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.001176 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für VLAMA bei $0.001176 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für VLAMA bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.001177 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für VLAMA bei $0.001180 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle LAMA Trust Coin V2 Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 234.78K$ 234.78K $ 234.78K Umlaufangebot 199.61M 199.61M 199.61M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle VLAMA-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt VLAMA über ein Umlaufangebot von 199.61M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 234.78K. Live-Preis von VLAMA ansehen

LAMA Trust Coin V2 Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von LAMA Trust Coin V2 beträgt der aktuelle Preis von LAMA Trust Coin V2 0.001176USD. Das umlaufende Angebot von LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) liegt bei 199.61M VLAMA , was zu einer Marktkapitalisierung von $234,783 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 9.71% $ 0.000104 $ 0.001176 $ 0.001071

7 Tage 58.94% $ 0.000693 $ 0.001658 $ 0.000643

30 Tage -29.08% $ -0.000342 $ 0.001658 $ 0.000643 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat LAMA Trust Coin V2 eine Preisbewegung von $0.000104 gezeigt, was einer Wertveränderung von 9.71% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde LAMA Trust Coin V2 zu einem Höchstpreis von $0.001658 und einem Tiefstpreis von $0.000643 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 58.94% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von VLAMA für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat LAMA Trust Coin V2 eine Veränderung von -29.08% erfahren, was etwa $-0.000342 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass VLAMA in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)? Das LAMA Trust Coin V2 Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von VLAMA basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für LAMA Trust Coin V2 im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von VLAMA berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von LAMA Trust Coin V2 beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von VLAMA. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von VLAMA, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von LAMA Trust Coin V2 zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für VLAMA wichtig?

VLAMA Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in VLAMA zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird VLAMA am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von VLAMA nächster Monat? Laut dem LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte VLAMA-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 VLAMA im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird VLAMA um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von VLAMA im Jahr 2027? Für LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 VLAMA bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von VLAMA im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von VLAMA im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 VLAMA im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird VLAMA um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die VLAMA-Preisprognose für 2040? Für LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 VLAMA bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren