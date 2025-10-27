Kura (KURA)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Kura-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark KURA in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

KURA kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Kura zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Kura Preisprognose für 2025–2050 (USD) Kura (KURA) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Kura potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.040132 erreichen. Kura (KURA) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Kura potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.042138 erreichen. Kura (KURA) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von KURA im Jahr 2027 $ 0.044245 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Kura (KURA) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von KURA im Jahr 2028 $ 0.046458 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Kura (KURA) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von KURA im Jahr 2029 bei $ 0.048781 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Kura (KURA) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von KURA im Jahr 2030 bei $ 0.051220 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Kura (KURA) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Kura potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.083432 erreichen. Kura (KURA) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Kura potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.135902 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.040132 0.00%

2026 $ 0.042138 5.00%

2027 $ 0.044245 10.25%

2028 $ 0.046458 15.76%

2029 $ 0.048781 21.55%

2030 $ 0.051220 27.63%

2031 $ 0.053781 34.01%

2032 $ 0.056470 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.059293 47.75%

2034 $ 0.062258 55.13%

2035 $ 0.065371 62.89%

2036 $ 0.068639 71.03%

2037 $ 0.072071 79.59%

2038 $ 0.075675 88.56%

2039 $ 0.079459 97.99%

2040 $ 0.083432 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Kura Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.040132 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.040137 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.040170 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.040297 0.41% Kura (KURA) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für KURA am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.040132 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Kura (KURA) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für KURA bei $0.040137 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Kura (KURA) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für KURA bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.040170 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Kura (KURA) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für KURA bei $0.040297 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Kura Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Umlaufangebot 953.95K 953.95K 953.95K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle KURA-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt KURA über ein Umlaufangebot von 953.95K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 38.28K. Live-Preis von KURA ansehen

Kura Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Kura beträgt der aktuelle Preis von Kura 0.040132USD. Das umlaufende Angebot von Kura (KURA) liegt bei 953.95K KURA , was zu einer Marktkapitalisierung von $38,284 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 2.22% $ 0.000871 $ 0.040490 $ 0.038614

7 Tage -94.89% $ -0.038085 $ 1.1993 $ 0.038402

30 Tage -96.62% $ -0.038776 $ 1.1993 $ 0.038402 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Kura eine Preisbewegung von $0.000871 gezeigt, was einer Wertveränderung von 2.22% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Kura zu einem Höchstpreis von $1.1993 und einem Tiefstpreis von $0.038402 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -94.89% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von KURA für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Kura eine Veränderung von -96.62% erfahren, was etwa $-0.038776 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass KURA in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Kura (KURA)? Das Kura Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von KURA basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Kura im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von KURA berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Kura beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von KURA. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von KURA, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Kura zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für KURA wichtig?

KURA Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in KURA zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird KURA am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von KURA nächster Monat? Laut dem Kura (KURA) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte KURA-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 KURA im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Kura (KURA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird KURA um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von KURA im Jahr 2027? Für Kura (KURA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 KURA bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von KURA im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Kura (KURA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von KURA im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Kura (KURA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 KURA im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Kura (KURA) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird KURA um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die KURA-Preisprognose für 2040? Für Kura (KURA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 KURA bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren