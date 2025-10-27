MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Infinitar Governance Token (IGT) /

Infinitar Governance Token (IGT)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Infinitar Governance Token-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark IGT in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

IGT kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Infinitar Governance Token zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Infinitar Governance Token Preisprognose für 2025–2050 (USD) Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Infinitar Governance Token potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.003008 erreichen. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Infinitar Governance Token potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.003158 erreichen. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IGT im Jahr 2027 $ 0.003316 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IGT im Jahr 2028 $ 0.003482 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IGT im Jahr 2029 bei $ 0.003656 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IGT im Jahr 2030 bei $ 0.003839 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Infinitar Governance Token potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.006253 erreichen. Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Infinitar Governance Token potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.010186 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.003008 0.00%

2026 $ 0.003158 5.00%

2027 $ 0.003316 10.25%

2028 $ 0.003482 15.76%

2029 $ 0.003656 21.55%

2030 $ 0.003839 27.63%

2031 $ 0.004031 34.01%

2032 $ 0.004232 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.004444 47.75%

2034 $ 0.004666 55.13%

2035 $ 0.004899 62.89%

2036 $ 0.005144 71.03%

2037 $ 0.005402 79.59%

2038 $ 0.005672 88.56%

2039 $ 0.005955 97.99%

2040 $ 0.006253 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Infinitar Governance Token Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.003008 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.003008 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.003011 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.003020 0.41% Infinitar Governance Token (IGT) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für IGT am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.003008 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Infinitar Governance Token (IGT) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für IGT bei $0.003008 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Infinitar Governance Token (IGT) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für IGT bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.003011 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Infinitar Governance Token (IGT) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für IGT bei $0.003020 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Infinitar Governance Token Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Umlaufangebot 468.53M 468.53M 468.53M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle IGT-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt IGT über ein Umlaufangebot von 468.53M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 1.41M. Live-Preis von IGT ansehen

Infinitar Governance Token Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Infinitar Governance Token beträgt der aktuelle Preis von Infinitar Governance Token 0.003008USD. Das umlaufende Angebot von Infinitar Governance Token (IGT) liegt bei 468.53M IGT , was zu einer Marktkapitalisierung von $1,409,408 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.91% $ 0 $ 0.003069 $ 0.003004

7 Tage -4.10% $ -0.000123 $ 0.015757 $ 0.002756

30 Tage -80.91% $ -0.002434 $ 0.015757 $ 0.002756 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Infinitar Governance Token eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.91% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Infinitar Governance Token zu einem Höchstpreis von $0.015757 und einem Tiefstpreis von $0.002756 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -4.10% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von IGT für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Infinitar Governance Token eine Veränderung von -80.91% erfahren, was etwa $-0.002434 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass IGT in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Infinitar Governance Token (IGT)? Das Infinitar Governance Token Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von IGT basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Infinitar Governance Token im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von IGT berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Infinitar Governance Token beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von IGT. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von IGT, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Infinitar Governance Token zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für IGT wichtig?

IGT Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in IGT zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird IGT am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von IGT nächster Monat? Laut dem Infinitar Governance Token (IGT) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte IGT-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 IGT im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Infinitar Governance Token (IGT) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird IGT um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von IGT im Jahr 2027? Für Infinitar Governance Token (IGT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 IGT bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von IGT im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Infinitar Governance Token (IGT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von IGT im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Infinitar Governance Token (IGT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 IGT im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Infinitar Governance Token (IGT) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird IGT um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die IGT-Preisprognose für 2040? Für Infinitar Governance Token (IGT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 IGT bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren