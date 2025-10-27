Imagen Network (IMAGE)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Imagen Network-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark IMAGE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

IMAGE kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Imagen Network zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Imagen Network Preisprognose für 2025–2050 (USD) Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Imagen Network potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.001775 erreichen. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Imagen Network potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.001864 erreichen. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IMAGE im Jahr 2027 $ 0.001957 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von IMAGE im Jahr 2028 $ 0.002055 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IMAGE im Jahr 2029 bei $ 0.002158 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IMAGE im Jahr 2030 bei $ 0.002266 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Imagen Network potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.003691 erreichen. Imagen Network (IMAGE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Imagen Network potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.006012 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.001775 0.00%

2026 $ 0.001864 5.00%

2027 $ 0.001957 10.25%

2028 $ 0.002055 15.76%

2029 $ 0.002158 21.55%

2030 $ 0.002266 27.63%

2031 $ 0.002379 34.01%

2032 $ 0.002498 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.002623 47.75%

2034 $ 0.002754 55.13%

2035 $ 0.002892 62.89%

2036 $ 0.003036 71.03%

2037 $ 0.003188 79.59%

2038 $ 0.003347 88.56%

2039 $ 0.003515 97.99%

2040 $ 0.003691 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Imagen Network Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.001775 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.001775 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.001777 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.001782 0.41% Imagen Network (IMAGE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für IMAGE am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.001775 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Imagen Network (IMAGE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für IMAGE bei $0.001775 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Imagen Network (IMAGE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für IMAGE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.001777 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Imagen Network (IMAGE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für IMAGE bei $0.001782 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Imagen Network Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Umlaufangebot 5.00B 5.00B 5.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle IMAGE-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt IMAGE über ein Umlaufangebot von 5.00B und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 8.88M. Live-Preis von IMAGE ansehen

Imagen Network Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Imagen Network beträgt der aktuelle Preis von Imagen Network 0.001775USD. Das umlaufende Angebot von Imagen Network (IMAGE) liegt bei 5.00B IMAGE , was zu einer Marktkapitalisierung von $8,877,298 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -17.75% $ -0.000383 $ 0.002159 $ 0.001649

7 Tage 1.98% $ 0.000035 $ 0.003080 $ 0.001661

30 Tage -42.06% $ -0.000746 $ 0.003080 $ 0.001661 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Imagen Network eine Preisbewegung von $-0.000383 gezeigt, was einer Wertveränderung von -17.75% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Imagen Network zu einem Höchstpreis von $0.003080 und einem Tiefstpreis von $0.001661 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 1.98% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von IMAGE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Imagen Network eine Veränderung von -42.06% erfahren, was etwa $-0.000746 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass IMAGE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Imagen Network (IMAGE)? Das Imagen Network Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von IMAGE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Imagen Network im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von IMAGE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Imagen Network beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von IMAGE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von IMAGE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Imagen Network zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für IMAGE wichtig?

IMAGE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in IMAGE zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird IMAGE am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von IMAGE nächster Monat? Laut dem Imagen Network (IMAGE) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte IMAGE-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 IMAGE im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Imagen Network (IMAGE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird IMAGE um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von IMAGE im Jahr 2027? Für Imagen Network (IMAGE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 IMAGE bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von IMAGE im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Imagen Network (IMAGE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von IMAGE im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Imagen Network (IMAGE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 IMAGE im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Imagen Network (IMAGE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird IMAGE um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die IMAGE-Preisprognose für 2040? Für Imagen Network (IMAGE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 IMAGE bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren