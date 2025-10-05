MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Hypha Staked AVAX (STAVAX) /

Hypha Staked AVAX (STAVAX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Hypha Staked AVAX-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark STAVAX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Hypha Staked AVAX Preisprognose für 2025–2050 (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hypha Staked AVAX potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 34.61 erreichen. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hypha Staked AVAX potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 36.3405 erreichen. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von STAVAX im Jahr 2027 $ 38.1575 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von STAVAX im Jahr 2028 $ 40.0654 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von STAVAX im Jahr 2029 bei $ 42.0686 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von STAVAX im Jahr 2030 bei $ 44.1721 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Hypha Staked AVAX potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 71.9517 erreichen. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Hypha Staked AVAX potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 117.2017 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 34.61 0.00%

2026 $ 36.3405 5.00%

2027 $ 38.1575 10.25%

2028 $ 40.0654 15.76%

2029 $ 42.0686 21.55%

2030 $ 44.1721 27.63%

2031 $ 46.3807 34.01%

2032 $ 48.6997 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 51.1347 47.75%

2034 $ 53.6914 55.13%

2035 $ 56.3760 62.89%

2036 $ 59.1948 71.03%

2037 $ 62.1545 79.59%

2038 $ 65.2623 88.56%

2039 $ 68.5254 97.99%

2040 $ 71.9517 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Hypha Staked AVAX Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 5, 2025(Heute) $ 34.61 0.00%

October 6, 2025(Morgen) $ 34.6147 0.01%

October 12, 2025(Diese Woche) $ 34.6431 0.10%

November 4, 2025(30 Tage) $ 34.7522 0.41% Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für STAVAX am October 5, 2025(Heute) beträgt $34.61 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisvorhersage für morgen Für October 6, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für STAVAX bei $34.6147 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisvorhersage für diese Woche Bis October 12, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für STAVAX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $34.6431 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Hypha Staked AVAX (STAVAX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für STAVAX bei $34.7522 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Hypha Staked AVAX Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 29.57M$ 29.57M $ 29.57M Umlaufangebot 858.74K 858.74K 858.74K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle STAVAX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt STAVAX über ein Umlaufangebot von 858.74K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 29.57M. Live-Preis von STAVAX ansehen

Hypha Staked AVAX Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Hypha Staked AVAX beträgt der aktuelle Preis von Hypha Staked AVAX 34.61USD. Das umlaufende Angebot von Hypha Staked AVAX (STAVAX) liegt bei 858.74K STAVAX , was zu einer Marktkapitalisierung von $29,569,417 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -2.26% $ -0.801157 $ 35.59 $ 33.88

7 Tage 7.08% $ 2.4520 $ 35.5928 $ 27.5200

30 Tage 26.35% $ 9.1189 $ 35.5928 $ 27.5200 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Hypha Staked AVAX eine Preisbewegung von $-0.801157 gezeigt, was einer Wertveränderung von -2.26% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Hypha Staked AVAX zu einem Höchstpreis von $35.5928 und einem Tiefstpreis von $27.5200 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 7.08% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von STAVAX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Hypha Staked AVAX eine Veränderung von 26.35% erfahren, was etwa $9.1189 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass STAVAX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Hypha Staked AVAX (STAVAX)? Das Hypha Staked AVAX Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von STAVAX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Hypha Staked AVAX im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von STAVAX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Hypha Staked AVAX beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von STAVAX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von STAVAX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Hypha Staked AVAX zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für STAVAX wichtig?

STAVAX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in STAVAX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird STAVAX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von STAVAX nächster Monat? Laut dem Hypha Staked AVAX (STAVAX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte STAVAX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 STAVAX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird STAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von STAVAX im Jahr 2027? Für Hypha Staked AVAX (STAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 STAVAX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von STAVAX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Hypha Staked AVAX (STAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von STAVAX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Hypha Staked AVAX (STAVAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 STAVAX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird STAVAX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die STAVAX-Preisprognose für 2040? Für Hypha Staked AVAX (STAVAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 STAVAX bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren