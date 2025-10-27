MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Guardian Golden Ball (GBT) /

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Guardian Golden Ball zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Guardian Golden Ball Preisprognose für 2025–2050 (USD) Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Guardian Golden Ball potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.000099 erreichen. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Guardian Golden Ball potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.000104 erreichen. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GBT im Jahr 2027 $ 0.000109 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GBT im Jahr 2028 $ 0.000115 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GBT im Jahr 2029 bei $ 0.000120 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GBT im Jahr 2030 bei $ 0.000126 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Guardian Golden Ball potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000206 erreichen. Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Guardian Golden Ball potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000336 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.000099 0.00%

2026 $ 0.000104 5.00%

2027 $ 0.000109 10.25%

2028 $ 0.000115 15.76%

2029 $ 0.000120 21.55%

2030 $ 0.000126 27.63%

2031 $ 0.000133 34.01%

2032 $ 0.000139 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.000146 47.75%

2034 $ 0.000154 55.13%

2035 $ 0.000161 62.89%

2036 $ 0.000170 71.03%

2037 $ 0.000178 79.59%

2038 $ 0.000187 88.56%

2039 $ 0.000196 97.99%

2040 $ 0.000206 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Guardian Golden Ball Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.000099 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.000099 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.000099 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.000099 0.41% Guardian Golden Ball (GBT) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für GBT am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.000099 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Guardian Golden Ball (GBT) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für GBT bei $0.000099 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Guardian Golden Ball (GBT) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für GBT bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.000099 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Guardian Golden Ball (GBT) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für GBT bei $0.000099 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Guardian Golden Ball Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K Umlaufangebot 200.00M 200.00M 200.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle GBT-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt GBT über ein Umlaufangebot von 200.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 19.88K. Live-Preis von GBT ansehen

Guardian Golden Ball Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Guardian Golden Ball beträgt der aktuelle Preis von Guardian Golden Ball 0.000099USD. Das umlaufende Angebot von Guardian Golden Ball (GBT) liegt bei 200.00M GBT , was zu einer Marktkapitalisierung von $19,883.54 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -4.57% $ 0 $ 0.000126 $ 0.000099

7 Tage -14.15% $ -0.000014 $ 0.000251 $ 0.000091

30 Tage -61.32% $ -0.000060 $ 0.000251 $ 0.000091 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Guardian Golden Ball eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von -4.57% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Guardian Golden Ball zu einem Höchstpreis von $0.000251 und einem Tiefstpreis von $0.000091 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -14.15% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von GBT für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Guardian Golden Ball eine Veränderung von -61.32% erfahren, was etwa $-0.000060 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass GBT in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Guardian Golden Ball (GBT)? Das Guardian Golden Ball Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von GBT basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Guardian Golden Ball im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von GBT berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Guardian Golden Ball beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von GBT. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von GBT, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Guardian Golden Ball zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für GBT wichtig?

GBT Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in GBT zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird GBT am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von GBT nächster Monat? Laut dem Guardian Golden Ball (GBT) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte GBT-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 GBT im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Guardian Golden Ball (GBT) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird GBT um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von GBT im Jahr 2027? Für Guardian Golden Ball (GBT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 GBT bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von GBT im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Guardian Golden Ball (GBT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von GBT im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Guardian Golden Ball (GBT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 GBT im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Guardian Golden Ball (GBT) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird GBT um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die GBT-Preisprognose für 2040? Für Guardian Golden Ball (GBT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 GBT bis 2040 -- erreichen soll.