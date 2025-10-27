GRDM (GRDM)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie GRDM-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark GRDM in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von GRDM zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage GRDM Preisprognose für 2025–2050 (USD) GRDM (GRDM) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte GRDM potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.017571 erreichen. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte GRDM potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.018449 erreichen. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GRDM im Jahr 2027 $ 0.019372 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GRDM im Jahr 2028 $ 0.020340 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GRDM im Jahr 2029 bei $ 0.021357 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GRDM im Jahr 2030 bei $ 0.022425 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von GRDM potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.036529 erreichen. GRDM (GRDM) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von GRDM potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.059502 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.017571 0.00%

2026 $ 0.018449 5.00%

2027 $ 0.019372 10.25%

2028 $ 0.020340 15.76%

2029 $ 0.021357 21.55%

2030 $ 0.022425 27.63%

2031 $ 0.023547 34.01%

2032 $ 0.024724 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.025960 47.75%

2034 $ 0.027258 55.13%

2035 $ 0.028621 62.89%

2036 $ 0.030052 71.03%

2037 $ 0.031555 79.59%

2038 $ 0.033133 88.56%

2039 $ 0.034789 97.99%

2040 $ 0.036529 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige GRDM Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.017571 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.017573 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.017588 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.017643 0.41% GRDM (GRDM) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für GRDM am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.017571 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. GRDM (GRDM) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für GRDM bei $0.017573 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. GRDM (GRDM) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für GRDM bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.017588 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. GRDM (GRDM) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für GRDM bei $0.017643 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle GRDM Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M Umlaufangebot 400.00M 400.00M 400.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle GRDM-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt GRDM über ein Umlaufangebot von 400.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 7.03M. Live-Preis von GRDM ansehen

GRDM Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von GRDM beträgt der aktuelle Preis von GRDM 0.017571USD. Das umlaufende Angebot von GRDM (GRDM) liegt bei 400.00M GRDM , was zu einer Marktkapitalisierung von $7,028,478 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Tage -7.69% $ -0.001352 $ 0.023833 $ 0.016948

30 Tage -26.20% $ -0.004605 $ 0.023833 $ 0.016948 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat GRDM eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.00% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde GRDM zu einem Höchstpreis von $0.023833 und einem Tiefstpreis von $0.016948 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -7.69% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von GRDM für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat GRDM eine Veränderung von -26.20% erfahren, was etwa $-0.004605 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass GRDM in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von GRDM (GRDM)? Das GRDM Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von GRDM basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für GRDM im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von GRDM berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von GRDM beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von GRDM. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von GRDM, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von GRDM zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für GRDM wichtig?

GRDM Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

