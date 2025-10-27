Eggle Energy (ENG)-Preisprognose (USD)

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Eggle Energy zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Eggle Energy Preisprognose für 2025–2050 (USD) Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Eggle Energy potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.036782 erreichen. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Eggle Energy potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.038621 erreichen. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ENG im Jahr 2027 $ 0.040552 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ENG im Jahr 2028 $ 0.042580 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ENG im Jahr 2029 bei $ 0.044709 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ENG im Jahr 2030 bei $ 0.046944 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Eggle Energy potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.076468 erreichen. Eggle Energy (ENG) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Eggle Energy potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.124558 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.036782 0.00%

2026 $ 0.038621 5.00%

2027 $ 0.040552 10.25%

2028 $ 0.042580 15.76%

2029 $ 0.044709 21.55%

2030 $ 0.046944 27.63%

2031 $ 0.049292 34.01%

2032 $ 0.051756 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.054344 47.75%

2034 $ 0.057061 55.13%

2035 $ 0.059914 62.89%

2036 $ 0.062910 71.03%

2037 $ 0.066056 79.59%

2038 $ 0.069358 88.56%

2039 $ 0.072826 97.99%

2040 $ 0.076468 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Eggle Energy Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.036782 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.036787 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.036817 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.036933 0.41% Eggle Energy (ENG) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für ENG am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.036782 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Eggle Energy (ENG) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für ENG bei $0.036787 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Eggle Energy (ENG) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für ENG bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.036817 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Eggle Energy (ENG) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für ENG bei $0.036933 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Eggle Energy Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 21.71M Umlaufangebot 602.45M Volumen (24H) ---- -- Der aktuelle ENG-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt ENG über ein Umlaufangebot von 602.45M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 21.71M. Live-Preis von ENG ansehen

Eggle Energy Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Eggle Energy beträgt der aktuelle Preis von Eggle Energy 0.036782USD. Das umlaufende Angebot von Eggle Energy (ENG) liegt bei 602.45M ENG , was zu einer Marktkapitalisierung von $21,705,203 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 2.79% $ 0.000996 $ 0.036934 $ 0.034794

7 Tage 2.09% $ 0.000770 $ 0.037069 $ 0.033841

30 Tage 6.12% $ 0.002249 $ 0.037069 $ 0.033841 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Eggle Energy eine Preisbewegung von $0.000996 gezeigt, was einer Wertveränderung von 2.79% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Eggle Energy zu einem Höchstpreis von $0.037069 und einem Tiefstpreis von $0.033841 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 2.09% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von ENG für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Eggle Energy eine Veränderung von 6.12% erfahren, was etwa $0.002249 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass ENG in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Eggle Energy (ENG)? Das Eggle Energy Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von ENG basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Eggle Energy im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von ENG berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Eggle Energy beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von ENG. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von ENG, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Eggle Energy zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für ENG wichtig?

ENG Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

