Edu3Games (EGN)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Edu3Games-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark EGN in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

EGN kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Edu3Games zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Edu3Games Preisprognose für 2025–2050 (USD) Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Edu3Games potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.016263 erreichen. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Edu3Games potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.017076 erreichen. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von EGN im Jahr 2027 $ 0.017930 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von EGN im Jahr 2028 $ 0.018826 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von EGN im Jahr 2029 bei $ 0.019768 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von EGN im Jahr 2030 bei $ 0.020756 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Edu3Games potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.033810 erreichen. Edu3Games (EGN) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Edu3Games potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.055073 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.016263 0.00%

2026 $ 0.017076 5.00%

2027 $ 0.017930 10.25%

2028 $ 0.018826 15.76%

2029 $ 0.019768 21.55%

2030 $ 0.020756 27.63%

2031 $ 0.021794 34.01%

2032 $ 0.022884 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.024028 47.75%

2034 $ 0.025229 55.13%

2035 $ 0.026491 62.89%

2036 $ 0.027815 71.03%

2037 $ 0.029206 79.59%

2038 $ 0.030666 88.56%

2039 $ 0.032200 97.99%

2040 $ 0.033810 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Edu3Games Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.016263 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.016265 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.016278 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.016330 0.41% Edu3Games (EGN) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für EGN am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.016263 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Edu3Games (EGN) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für EGN bei $0.016265 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Edu3Games (EGN) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für EGN bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.016278 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Edu3Games (EGN) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für EGN bei $0.016330 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Edu3Games Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle EGN-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt EGN über ein Umlaufangebot von 1000.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 16.27M. Live-Preis von EGN ansehen

Edu3Games Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Edu3Games beträgt der aktuelle Preis von Edu3Games 0.016263USD. Das umlaufende Angebot von Edu3Games (EGN) liegt bei 1000.00M EGN , was zu einer Marktkapitalisierung von $16,265,976 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 6.22% $ 0.000952 $ 0.016964 $ 0.015293

7 Tage -12.94% $ -0.002104 $ 0.022037 $ 0.014979

30 Tage -25.94% $ -0.004219 $ 0.022037 $ 0.014979 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Edu3Games eine Preisbewegung von $0.000952 gezeigt, was einer Wertveränderung von 6.22% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Edu3Games zu einem Höchstpreis von $0.022037 und einem Tiefstpreis von $0.014979 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -12.94% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von EGN für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Edu3Games eine Veränderung von -25.94% erfahren, was etwa $-0.004219 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass EGN in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Edu3Games (EGN)? Das Edu3Games Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von EGN basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Edu3Games im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von EGN berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Edu3Games beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von EGN. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von EGN, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Edu3Games zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für EGN wichtig?

EGN Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in EGN zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird EGN am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von EGN nächster Monat? Laut dem Edu3Games (EGN) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte EGN-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 EGN im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Edu3Games (EGN) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird EGN um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von EGN im Jahr 2027? Für Edu3Games (EGN) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 EGN bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von EGN im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Edu3Games (EGN) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von EGN im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Edu3Games (EGN) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 EGN im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Edu3Games (EGN) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird EGN um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die EGN-Preisprognose für 2040? Für Edu3Games (EGN) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 EGN bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren