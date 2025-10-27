Beta Finance (BETA)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Beta Finance-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark BETA in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Beta Finance zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Beta Finance Preisprognose für 2025–2050 (USD) Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Beta Finance potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.009687 erreichen. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Beta Finance potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.010172 erreichen. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von BETA im Jahr 2027 $ 0.010680 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von BETA im Jahr 2028 $ 0.011214 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von BETA im Jahr 2029 bei $ 0.011775 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von BETA im Jahr 2030 bei $ 0.012364 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Beta Finance potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.020139 erreichen. Beta Finance (BETA) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Beta Finance potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.032805 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.009687 0.00%

2026 $ 0.010172 5.00%

2027 $ 0.010680 10.25%

2028 $ 0.011214 15.76%

2029 $ 0.011775 21.55%

2030 $ 0.012364 27.63%

2031 $ 0.012982 34.01%

2032 $ 0.013631 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.014313 47.75%

2034 $ 0.015028 55.13%

2035 $ 0.015780 62.89%

2036 $ 0.016569 71.03%

2037 $ 0.017397 79.59%

2038 $ 0.018267 88.56%

2039 $ 0.019180 97.99%

2040 $ 0.020139 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Beta Finance Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.009687 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.009688 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.009696 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.009727 0.41% Beta Finance (BETA) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für BETA am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.009687 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Beta Finance (BETA) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für BETA bei $0.009688 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Beta Finance (BETA) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für BETA bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.009696 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Beta Finance (BETA) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für BETA bei $0.009727 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Beta Finance Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle BETA-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt BETA über ein Umlaufangebot von 1.00B und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 9.68M. Live-Preis von BETA ansehen

Beta Finance Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Beta Finance beträgt der aktuelle Preis von Beta Finance 0.009687USD. Das umlaufende Angebot von Beta Finance (BETA) liegt bei 1.00B BETA , was zu einer Marktkapitalisierung von $9,683,023 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 3.64% $ 0.000340 $ 0.009748 $ 0.009305

7 Tage 21.02% $ 0.002036 $ 0.014989 $ 0.007385

30 Tage 30.14% $ 0.002919 $ 0.014989 $ 0.007385 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Beta Finance eine Preisbewegung von $0.000340 gezeigt, was einer Wertveränderung von 3.64% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Beta Finance zu einem Höchstpreis von $0.014989 und einem Tiefstpreis von $0.007385 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 21.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von BETA für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Beta Finance eine Veränderung von 30.14% erfahren, was etwa $0.002919 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass BETA in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Beta Finance (BETA)? Das Beta Finance Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von BETA basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Beta Finance im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von BETA berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Beta Finance beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von BETA. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von BETA, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Beta Finance zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für BETA wichtig?

BETA Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

