Erhalten Sie Overtake-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark TAKE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Overtake zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.2895 $0.2895 $0.2895 -0.59% USD Tatsächlich Vorhersage Overtake Preisprognose für 2025–2050 (USD) Overtake (TAKE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Overtake potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.2895 erreichen. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Overtake potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.303975 erreichen. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von TAKE im Jahr 2027 $ 0.319173 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von TAKE im Jahr 2028 $ 0.335132 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von TAKE im Jahr 2029 bei $ 0.351889 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von TAKE im Jahr 2030 bei $ 0.369483 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Overtake potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.601849 erreichen. Overtake (TAKE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Overtake potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.980349 erreichen.

2026 $ 0.303975 5.00%

2027 $ 0.319173 10.25%

2028 $ 0.335132 15.76%

2029 $ 0.351889 21.55%

2030 $ 0.369483 27.63%

2031 $ 0.387957 34.01%

2032 $ 0.407355 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.427723 47.75%

2034 $ 0.449109 55.13%

2035 $ 0.471564 62.89%

2036 $ 0.495143 71.03%

2037 $ 0.519900 79.59%

2038 $ 0.545895 88.56%

2039 $ 0.573190 97.99%

2040 $ 0.601849 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Overtake Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.2895 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.289539 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.289777 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.290689 0.41% Overtake (TAKE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für TAKE am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.2895 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Overtake (TAKE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für TAKE bei $0.289539 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Overtake (TAKE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für TAKE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.289777 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Overtake (TAKE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für TAKE bei $0.290689 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Overtake Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.2895$ 0.2895 $ 0.2895 Preisänderung (24H) -0.59% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 293.66K$ 293.66K $ 293.66K Volumen (24H) -- Der aktuelle TAKE-Preis beträgt $ 0.2895. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.59% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 293.66K. Darüber hinaus verfügt TAKE über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --. Live-Preis von TAKE ansehen

So kaufen Sie Overtake (TAKE) Möchten Sie TAKE kaufen? Sie können TAKE jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Overtake kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie TAKE kaufen können

Overtake Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Overtake beträgt der aktuelle Preis von Overtake 0.2895USD. Das umlaufende Angebot von Overtake (TAKE) liegt bei 0.00 TAKE , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.00% $ -0.000159 $ 0.30805 $ 0.28224

7 Tage -0.03% $ -0.010399 $ 0.31706 $ 0.27478

30 Tage 0.60% $ 0.10899 $ 0.34555 $ 0.1612 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Overtake eine Preisbewegung von $-0.000159 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.00% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Overtake zu einem Höchstpreis von $0.31706 und einem Tiefstpreis von $0.27478 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.03% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von TAKE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Overtake eine Veränderung von 0.60% erfahren, was etwa $0.10899 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass TAKE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Overtake-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen TAKE-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Overtake (TAKE)? Das Overtake Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von TAKE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Overtake im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von TAKE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Overtake beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von TAKE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von TAKE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Overtake zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für TAKE wichtig?

TAKE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in TAKE zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird TAKE am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von TAKE nächster Monat? Laut dem Overtake (TAKE) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte TAKE-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 TAKE im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Overtake (TAKE) beträgt heute $0.2895 . Laut dem obigen Prognosemodul wird TAKE um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von TAKE im Jahr 2027? Für Overtake (TAKE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 TAKE bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von TAKE im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Overtake (TAKE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von TAKE im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Overtake (TAKE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 TAKE im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Overtake (TAKE) beträgt heute $0.2895 . Laut dem obigen Prognosemodul wird TAKE um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die TAKE-Preisprognose für 2040? Für Overtake (TAKE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 TAKE bis 2040 -- erreichen soll.