Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von SharpLink Gaming zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $14.03 $14.03 $14.03 -0.07% USD Tatsächlich Vorhersage SharpLink Gaming Preisprognose für 2025–2050 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte SharpLink Gaming potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 14.03 erreichen. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte SharpLink Gaming potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 14.7315 erreichen. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SBETON im Jahr 2027 $ 15.4680 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von SBETON im Jahr 2028 $ 16.2414 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SBETON im Jahr 2029 bei $ 17.0535 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von SBETON im Jahr 2030 bei $ 17.9062 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von SharpLink Gaming potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 29.1673 erreichen. SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von SharpLink Gaming potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 47.5105 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 14.03 0.00%

2026 $ 14.7315 5.00%

2027 $ 15.4680 10.25%

2028 $ 16.2414 15.76%

2029 $ 17.0535 21.55%

2030 $ 17.9062 27.63%

2031 $ 18.8015 34.01%

2032 $ 19.7416 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 20.7286 47.75%

2034 $ 21.7651 55.13%

2035 $ 22.8533 62.89%

2036 $ 23.9960 71.03%

2037 $ 25.1958 79.59%

2038 $ 26.4556 88.56%

2039 $ 27.7784 97.99%

2040 $ 29.1673 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige SharpLink Gaming Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 14.03 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 14.0319 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 14.0434 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 14.0876 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für SBETON am October 27, 2025(Heute) beträgt $14.03 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. SharpLink Gaming (SBETON) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für SBETON bei $14.0319 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. SharpLink Gaming (SBETON) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für SBETON bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $14.0434 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. SharpLink Gaming (SBETON) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für SBETON bei $14.0876 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle SharpLink Gaming Preisstatistiken Aktueller Preis $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Preisänderung (24H) -0.06% Marktkapitalisierung $ 245.21K$ 245.21K $ 245.21K Umlaufangebot 17.49K 17.49K 17.49K Volumen (24H) $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Volumen (24H) -- Der aktuelle SBETON-Preis beträgt $ 14.03. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.07% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 58.12K. Darüber hinaus verfügt SBETON über ein Umlaufangebot von 17.49K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 245.21K.

SharpLink Gaming Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von SharpLink Gaming beträgt der aktuelle Preis von SharpLink Gaming 14.02USD. Das umlaufende Angebot von SharpLink Gaming (SBETON) liegt bei 0.00 SBETON , was zu einer Marktkapitalisierung von $245.21K führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.00% $ 0.059999 $ 14.08 $ 13.92

7 Tage -0.02% $ -0.419999 $ 15.51 $ 12.87

30 Tage -0.13% $ -2.1099 $ 19.46 $ 12.87 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat SharpLink Gaming eine Preisbewegung von $0.059999 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.00% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde SharpLink Gaming zu einem Höchstpreis von $15.51 und einem Tiefstpreis von $12.87 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von SBETON für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat SharpLink Gaming eine Veränderung von -0.13% erfahren, was etwa $-2.1099 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass SBETON in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen SharpLink Gaming-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen SBETON-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von SharpLink Gaming (SBETON)? Das SharpLink Gaming Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von SBETON basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für SharpLink Gaming im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von SBETON berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von SharpLink Gaming beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von SBETON. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von SBETON, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von SharpLink Gaming zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für SBETON wichtig?

SBETON Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in SBETON zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird SBETON am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von SBETON nächster Monat? Laut dem SharpLink Gaming (SBETON) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte SBETON-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 SBETON im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 SharpLink Gaming (SBETON) beträgt heute $14.03 . Laut dem obigen Prognosemodul wird SBETON um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von SBETON im Jahr 2027? Für SharpLink Gaming (SBETON) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SBETON bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SBETON im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird SharpLink Gaming (SBETON) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von SBETON im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird SharpLink Gaming (SBETON) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 SBETON im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 SharpLink Gaming (SBETON) beträgt heute $14.03 . Laut dem obigen Prognosemodul wird SBETON um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die SBETON-Preisprognose für 2040? Für SharpLink Gaming (SBETON) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 SBETON bis 2040 -- erreichen soll.