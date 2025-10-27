Nyx Eternal (NYX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Nyx Eternal-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark NYX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

NYX kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Nyx Eternal zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.0002086 $0.0002086 $0.0002086 +1.50% USD Tatsächlich Vorhersage Nyx Eternal Preisprognose für 2025–2050 (USD) Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Nyx Eternal potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.000208 erreichen. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Nyx Eternal potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.000219 erreichen. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von NYX im Jahr 2027 $ 0.000229 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von NYX im Jahr 2028 $ 0.000241 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von NYX im Jahr 2029 bei $ 0.000253 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von NYX im Jahr 2030 bei $ 0.000266 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Nyx Eternal potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000433 erreichen. Nyx Eternal (NYX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Nyx Eternal potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000706 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.000208 0.00%

2026 $ 0.000219 5.00%

2027 $ 0.000229 10.25%

2028 $ 0.000241 15.76%

2029 $ 0.000253 21.55%

2030 $ 0.000266 27.63%

2031 $ 0.000279 34.01%

2032 $ 0.000293 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.000308 47.75%

2034 $ 0.000323 55.13%

2035 $ 0.000339 62.89%

2036 $ 0.000356 71.03%

2037 $ 0.000374 79.59%

2038 $ 0.000393 88.56%

2039 $ 0.000413 97.99%

2040 $ 0.000433 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Nyx Eternal Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.000208 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.000208 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.000208 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.000209 0.41% Nyx Eternal (NYX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für NYX am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.000208 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Nyx Eternal (NYX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für NYX bei $0.000208 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Nyx Eternal (NYX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für NYX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.000208 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Nyx Eternal (NYX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für NYX bei $0.000209 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Nyx Eternal Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.0002086$ 0.0002086 $ 0.0002086 Preisänderung (24H) +1.50% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 51.87K$ 51.87K $ 51.87K Volumen (24H) -- Der aktuelle NYX-Preis beträgt $ 0.0002086. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +1.50% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 51.87K. Darüber hinaus verfügt NYX über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --. Live-Preis von NYX ansehen

So kaufen Sie Nyx Eternal (NYX) Möchten Sie NYX kaufen? Sie können NYX jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Nyx Eternal kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie NYX kaufen können

Nyx Eternal Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Nyx Eternal beträgt der aktuelle Preis von Nyx Eternal 0.000208USD. Das umlaufende Angebot von Nyx Eternal (NYX) liegt bei 0.00 NYX , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.25% $ -0.000071 $ 0.000280 $ 0.000204

7 Tage 0.15% $ 0.000026 $ 0.000511 $ 0.000132

30 Tage -0.98% $ -0.011317 $ 0.011526 $ 0.000132 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Nyx Eternal eine Preisbewegung von $-0.000071 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.25% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Nyx Eternal zu einem Höchstpreis von $0.000511 und einem Tiefstpreis von $0.000132 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.15% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von NYX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Nyx Eternal eine Veränderung von -0.98% erfahren, was etwa $-0.011317 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass NYX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Nyx Eternal-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen NYX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Nyx Eternal (NYX)? Das Nyx Eternal Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von NYX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Nyx Eternal im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von NYX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Nyx Eternal beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von NYX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von NYX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Nyx Eternal zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für NYX wichtig?

NYX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in NYX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird NYX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von NYX nächster Monat? Laut dem Nyx Eternal (NYX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte NYX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 NYX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Nyx Eternal (NYX) beträgt heute $0.000208 . Laut dem obigen Prognosemodul wird NYX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von NYX im Jahr 2027? Für Nyx Eternal (NYX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 NYX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von NYX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Nyx Eternal (NYX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von NYX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Nyx Eternal (NYX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 NYX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Nyx Eternal (NYX) beträgt heute $0.000208 . Laut dem obigen Prognosemodul wird NYX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die NYX-Preisprognose für 2040? Für Nyx Eternal (NYX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 NYX bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren