NEAR Historischer Preis

Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von NEAR beträgt der aktuelle Preis von NEAR 3.433USD. Das umlaufende Angebot von NEAR (NEAR) liegt bei 0.00 NEAR, was zu einer Marktkapitalisierung von $0.00 führt.

Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -1.72% $ -0.06 $ 3.5 $ 3.35

7 Tage -1.78% $ -0.062000 $ 3.626 $ 3.042

30 Tage -31.45% $ -1.575 $ 5.102 $ 2.965