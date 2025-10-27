Dust (DUST)-Preisprognose (USD)

Dust Preisprognose für 2025–2050 (USD) Dust (DUST) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dust potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.002093 erreichen. Dust (DUST) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dust potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.002197 erreichen. Dust (DUST) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DUST im Jahr 2027 $ 0.002307 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Dust (DUST) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DUST im Jahr 2028 $ 0.002422 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Dust (DUST) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DUST im Jahr 2029 bei $ 0.002544 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Dust (DUST) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DUST im Jahr 2030 bei $ 0.002671 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Dust (DUST) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Dust potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.004351 erreichen. Dust (DUST) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Dust potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.007087 erreichen.

2026 $ 0.002197 5.00%

2027 $ 0.002307 10.25%

2028 $ 0.002422 15.76%

2029 $ 0.002544 21.55%

2030 $ 0.002671 27.63%

2031 $ 0.002804 34.01%

2032 $ 0.002945 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.003092 47.75%

2034 $ 0.003246 55.13%

2035 $ 0.003409 62.89%

2036 $ 0.003579 71.03%

2037 $ 0.003758 79.59%

2038 $ 0.003946 88.56%

2039 $ 0.004143 97.99%

2040 $ 0.004351 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Dust Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.002093 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.002093 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.002095 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.002101 0.41% Dust (DUST) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für DUST am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.002093 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Dust (DUST) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für DUST bei $0.002093 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Dust (DUST) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für DUST bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.002095 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Dust (DUST) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für DUST bei $0.002101 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Dust Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.002093$ 0.002093 $ 0.002093 Preisänderung (24H) +0.23% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 78.79K$ 78.79K $ 78.79K Volumen (24H) -- Der aktuelle DUST-Preis beträgt $ 0.002093. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +0.23% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 78.79K. Darüber hinaus verfügt DUST über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --.

Dust Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Dust beträgt der aktuelle Preis von Dust 0.002089USD. Das umlaufende Angebot von Dust (DUST) liegt bei 0.00 DUST , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.19% $ 0.000340 $ 0.002817 $ 0.00163

7 Tage -0.10% $ -0.000233 $ 0.002817 $ 0.0012

30 Tage -0.45% $ -0.001731 $ 0.0286 $ 0.001118 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Dust eine Preisbewegung von $0.000340 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.19% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Dust zu einem Höchstpreis von $0.002817 und einem Tiefstpreis von $0.0012 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.10% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von DUST für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Dust eine Veränderung von -0.45% erfahren, was etwa $-0.001731 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass DUST in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Dust-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen DUST-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Dust (DUST)? Das Dust Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von DUST basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Dust im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von DUST berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Dust beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von DUST. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von DUST, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Dust zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für DUST wichtig?

DUST Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in DUST zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird DUST am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von DUST nächster Monat? Laut dem Dust (DUST) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte DUST-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 DUST im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Dust (DUST) beträgt heute $0.002093 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DUST um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von DUST im Jahr 2027? Für Dust (DUST) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DUST bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DUST im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dust (DUST) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DUST im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dust (DUST) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 DUST im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Dust (DUST) beträgt heute $0.002093 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DUST um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die DUST-Preisprognose für 2040? Für Dust (DUST) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DUST bis 2040 -- erreichen soll.