Delusional Coin (DELULU)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Delusional Coin-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark DELULU in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Delusional Coin zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.00014769 $0.00014769 $0.00014769 +0.95% USD Tatsächlich Vorhersage Delusional Coin Preisprognose für 2025–2050 (USD) Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Delusional Coin potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.000147 erreichen. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Delusional Coin potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.000155 erreichen. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DELULU im Jahr 2027 $ 0.000162 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DELULU im Jahr 2028 $ 0.000170 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DELULU im Jahr 2029 bei $ 0.000179 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DELULU im Jahr 2030 bei $ 0.000188 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Delusional Coin potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000307 erreichen. Delusional Coin (DELULU) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Delusional Coin potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.000500 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.000147 0.00%

2026 $ 0.000155 5.00%

2027 $ 0.000162 10.25%

2028 $ 0.000170 15.76%

2029 $ 0.000179 21.55%

2030 $ 0.000188 27.63%

2031 $ 0.000197 34.01%

2032 $ 0.000207 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.000218 47.75%

2034 $ 0.000229 55.13%

2035 $ 0.000240 62.89%

2036 $ 0.000252 71.03%

2037 $ 0.000265 79.59%

2038 $ 0.000278 88.56%

2039 $ 0.000292 97.99%

2040 $ 0.000307 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Delusional Coin Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.000147 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.000147 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.000147 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.000148 0.41% Delusional Coin (DELULU) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für DELULU am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.000147 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Delusional Coin (DELULU) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für DELULU bei $0.000147 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Delusional Coin (DELULU) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für DELULU bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.000147 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Delusional Coin (DELULU) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für DELULU bei $0.000148 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Delusional Coin Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.00014769$ 0.00014769 $ 0.00014769 Preisänderung (24H) +0.95% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 55.76K$ 55.76K $ 55.76K Volumen (24H) -- Der aktuelle DELULU-Preis beträgt $ 0.00014769. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +0.95% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.76K. Darüber hinaus verfügt DELULU über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --. Live-Preis von DELULU ansehen

So kaufen Sie Delusional Coin (DELULU) Möchten Sie DELULU kaufen? Sie können DELULU jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Delusional Coin kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie DELULU kaufen können

Delusional Coin Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Delusional Coin beträgt der aktuelle Preis von Delusional Coin 0.000147USD. Das umlaufende Angebot von Delusional Coin (DELULU) liegt bei 0.00 DELULU , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.11% $ -0.000019 $ 0.000167 $ 0.000110

7 Tage 0.44% $ 0.000044 $ 0.000282 $ 0.000086

30 Tage 0.24% $ 0.000028 $ 0.000282 $ 0.000042 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Delusional Coin eine Preisbewegung von $-0.000019 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.11% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Delusional Coin zu einem Höchstpreis von $0.000282 und einem Tiefstpreis von $0.000086 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.44% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von DELULU für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Delusional Coin eine Veränderung von 0.24% erfahren, was etwa $0.000028 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass DELULU in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Delusional Coin-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen DELULU-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Delusional Coin (DELULU)? Das Delusional Coin Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von DELULU basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Delusional Coin im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von DELULU berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Delusional Coin beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von DELULU. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von DELULU, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Delusional Coin zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für DELULU wichtig?

DELULU Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in DELULU zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird DELULU am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von DELULU nächster Monat? Laut dem Delusional Coin (DELULU) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte DELULU-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 DELULU im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Delusional Coin (DELULU) beträgt heute $0.000147 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DELULU um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von DELULU im Jahr 2027? Für Delusional Coin (DELULU) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DELULU bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DELULU im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Delusional Coin (DELULU) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DELULU im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Delusional Coin (DELULU) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 DELULU im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Delusional Coin (DELULU) beträgt heute $0.000147 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DELULU um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die DELULU-Preisprognose für 2040? Für Delusional Coin (DELULU) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DELULU bis 2040 -- erreichen soll.