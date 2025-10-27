Delabs Games (DELABS)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Delabs Games-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark DELABS in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

DELABS kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Delabs Games zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.007297 $0.007297 $0.007297 -1.27% USD Tatsächlich Vorhersage Delabs Games Preisprognose für 2025–2050 (USD) Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Delabs Games potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.007297 erreichen. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Delabs Games potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.007661 erreichen. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DELABS im Jahr 2027 $ 0.008044 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DELABS im Jahr 2028 $ 0.008447 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DELABS im Jahr 2029 bei $ 0.008869 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DELABS im Jahr 2030 bei $ 0.009313 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Delabs Games potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.015169 erreichen. Delabs Games (DELABS) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Delabs Games potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.024710 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.007297 0.00%

2026 $ 0.007661 5.00%

2027 $ 0.008044 10.25%

2028 $ 0.008447 15.76%

2029 $ 0.008869 21.55%

2030 $ 0.009313 27.63%

2031 $ 0.009778 34.01%

2032 $ 0.010267 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.010780 47.75%

2034 $ 0.011320 55.13%

2035 $ 0.011886 62.89%

2036 $ 0.012480 71.03%

2037 $ 0.013104 79.59%

2038 $ 0.013759 88.56%

2039 $ 0.014447 97.99%

2040 $ 0.015169 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Delabs Games Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.007297 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.007297 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.007303 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.007326 0.41% Delabs Games (DELABS) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für DELABS am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.007297 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Delabs Games (DELABS) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für DELABS bei $0.007297 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Delabs Games (DELABS) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für DELABS bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.007303 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Delabs Games (DELABS) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für DELABS bei $0.007326 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Delabs Games Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.007297$ 0.007297 $ 0.007297 Preisänderung (24H) -1.27% Marktkapitalisierung $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Umlaufangebot 750.30M 750.30M 750.30M Volumen (24H) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Volumen (24H) -- Der aktuelle DELABS-Preis beträgt $ 0.007297. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -1.27% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.88K. Darüber hinaus verfügt DELABS über ein Umlaufangebot von 750.30M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 5.47M. Live-Preis von DELABS ansehen

So kaufen Sie Delabs Games (DELABS) Möchten Sie DELABS kaufen? Sie können DELABS jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Delabs Games kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie DELABS kaufen können

Delabs Games Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Delabs Games beträgt der aktuelle Preis von Delabs Games 0.007297USD. Das umlaufende Angebot von Delabs Games (DELABS) liegt bei 0.00 DELABS , was zu einer Marktkapitalisierung von $5.47M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.04% $ 0.000275 $ 0.007509 $ 0.007014

7 Tage -0.02% $ -0.000187 $ 0.007907 $ 0.006658

30 Tage -0.06% $ -0.000523 $ 0.009436 $ 0.006658 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Delabs Games eine Preisbewegung von $0.000275 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.04% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Delabs Games zu einem Höchstpreis von $0.007907 und einem Tiefstpreis von $0.006658 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von DELABS für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Delabs Games eine Veränderung von -0.06% erfahren, was etwa $-0.000523 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass DELABS in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Delabs Games-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen DELABS-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Delabs Games (DELABS)? Das Delabs Games Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von DELABS basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Delabs Games im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von DELABS berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Delabs Games beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von DELABS. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von DELABS, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Delabs Games zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für DELABS wichtig?

DELABS Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in DELABS zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird DELABS am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von DELABS nächster Monat? Laut dem Delabs Games (DELABS) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte DELABS-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 DELABS im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Delabs Games (DELABS) beträgt heute $0.007297 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DELABS um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von DELABS im Jahr 2027? Für Delabs Games (DELABS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DELABS bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DELABS im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Delabs Games (DELABS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DELABS im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Delabs Games (DELABS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 DELABS im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Delabs Games (DELABS) beträgt heute $0.007297 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DELABS um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die DELABS-Preisprognose für 2040? Für Delabs Games (DELABS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DELABS bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren