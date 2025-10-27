Dante Games (DANTE)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Dante Games-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark DANTE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Dante Games Preisprognose für 2025–2050 (USD) Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dante Games potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.02011 erreichen. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dante Games potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.021115 erreichen. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DANTE im Jahr 2027 $ 0.022171 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DANTE im Jahr 2028 $ 0.023279 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DANTE im Jahr 2029 bei $ 0.024443 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DANTE im Jahr 2030 bei $ 0.025666 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Dante Games potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.041807 erreichen. Dante Games (DANTE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Dante Games potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.068099 erreichen.

2026 $ 0.021115 5.00%

2027 $ 0.022171 10.25%

2028 $ 0.023279 15.76%

2029 $ 0.024443 21.55%

2030 $ 0.025666 27.63%

2031 $ 0.026949 34.01%

2032 $ 0.028296 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.029711 47.75%

2034 $ 0.031197 55.13%

2035 $ 0.032757 62.89%

2036 $ 0.034394 71.03%

2037 $ 0.036114 79.59%

2038 $ 0.037920 88.56%

2039 $ 0.039816 97.99%

2040 $ 0.041807 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Dante Games Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.02011 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.020112 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.020129 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.020192 0.41% Dante Games (DANTE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für DANTE am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.02011 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Dante Games (DANTE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für DANTE bei $0.020112 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Dante Games (DANTE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für DANTE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.020129 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Dante Games (DANTE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für DANTE bei $0.020192 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Dante Games Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.02011$ 0.02011 $ 0.02011 Preisänderung (24H) -0.38% Marktkapitalisierung ---- -- Umlaufangebot ---- -- Volumen (24H) $ 74.00K$ 74.00K $ 74.00K Volumen (24H) -- Der aktuelle DANTE-Preis beträgt $ 0.02011. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.39% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 74.00K. Darüber hinaus verfügt DANTE über ein Umlaufangebot von -- und eine gesamte Marktkapitalisierung von --. Live-Preis von DANTE ansehen

Dante Games Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Dante Games beträgt der aktuelle Preis von Dante Games 0.0201USD. Das umlaufende Angebot von Dante Games (DANTE) liegt bei 0.00 DANTE , was zu einer Marktkapitalisierung von $-- führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.03% $ 0.000549 $ 0.02022 $ 0.01939

7 Tage -0.02% $ -0.00051 $ 0.02114 $ 0.01909

30 Tage -0.03% $ -0.000779 $ 0.02432 $ 0.01809 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Dante Games eine Preisbewegung von $0.000549 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.03% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Dante Games zu einem Höchstpreis von $0.02114 und einem Tiefstpreis von $0.01909 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von DANTE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Dante Games eine Veränderung von -0.03% erfahren, was etwa $-0.000779 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass DANTE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Dante Games-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen DANTE-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Dante Games (DANTE)? Das Dante Games Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von DANTE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Dante Games im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von DANTE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Dante Games beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von DANTE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von DANTE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Dante Games zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für DANTE wichtig?

DANTE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in DANTE zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird DANTE am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von DANTE nächster Monat? Laut dem Dante Games (DANTE) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte DANTE-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 DANTE im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Dante Games (DANTE) beträgt heute $0.02011 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DANTE um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von DANTE im Jahr 2027? Für Dante Games (DANTE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DANTE bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DANTE im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dante Games (DANTE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DANTE im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dante Games (DANTE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 DANTE im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Dante Games (DANTE) beträgt heute $0.02011 . Laut dem obigen Prognosemodul wird DANTE um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die DANTE-Preisprognose für 2040? Für Dante Games (DANTE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DANTE bis 2040 -- erreichen soll.