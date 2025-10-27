Alliance Games (COA)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Alliance Games-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark COA in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Alliance Games zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.00552 $0.00552 $0.00552 +2.22% USD Tatsächlich Vorhersage Alliance Games Preisprognose für 2025–2050 (USD) Alliance Games (COA) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Alliance Games potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.00552 erreichen. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Alliance Games potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.005796 erreichen. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von COA im Jahr 2027 $ 0.006085 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von COA im Jahr 2028 $ 0.006390 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von COA im Jahr 2029 bei $ 0.006709 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von COA im Jahr 2030 bei $ 0.007045 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Alliance Games potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.011475 erreichen. Alliance Games (COA) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Alliance Games potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.018692 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.00552 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.005520 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.005525 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.005542 0.41% Alliance Games (COA) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für COA am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.00552 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Alliance Games (COA) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für COA bei $0.005520 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Alliance Games (COA) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für COA bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.005525 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Alliance Games (COA) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für COA bei $0.005542 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Alliance Games Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.00552$ 0.00552 $ 0.00552 Preisänderung (24H) +2.22% Marktkapitalisierung $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Umlaufangebot 414.42M 414.42M 414.42M Volumen (24H) $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Volumen (24H) -- Der aktuelle COA-Preis beträgt $ 0.00552. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +2.22% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 16.07K. Darüber hinaus verfügt COA über ein Umlaufangebot von 414.42M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 2.29M. Live-Preis von COA ansehen

So kaufen Sie Alliance Games (COA) Möchten Sie COA kaufen? Sie können COA jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Alliance Games kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie COA kaufen können

Alliance Games Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Alliance Games beträgt der aktuelle Preis von Alliance Games 0.00552USD. Das umlaufende Angebot von Alliance Games (COA) liegt bei 0.00 COA , was zu einer Marktkapitalisierung von $2.29M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.08% $ 0.000400 $ 0.00652 $ 0.00465

7 Tage -0.22% $ -0.001609 $ 0.0087 $ 0.00465

30 Tage 0.52% $ 0.001850 $ 0.01704 $ 0.00332 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Alliance Games eine Preisbewegung von $0.000400 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.08% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Alliance Games zu einem Höchstpreis von $0.0087 und einem Tiefstpreis von $0.00465 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.22% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von COA für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Alliance Games eine Veränderung von 0.52% erfahren, was etwa $0.001850 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass COA in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Alliance Games-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen COA-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Alliance Games (COA)? Das Alliance Games Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von COA basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Alliance Games im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von COA berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Alliance Games beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von COA. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von COA, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Alliance Games zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für COA wichtig?

COA Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in COA zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird COA am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von COA nächster Monat? Laut dem Alliance Games (COA) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte COA-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 COA im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Alliance Games (COA) beträgt heute $0.00552 . Laut dem obigen Prognosemodul wird COA um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von COA im Jahr 2027? Für Alliance Games (COA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 COA bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von COA im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Alliance Games (COA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von COA im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Alliance Games (COA) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 COA im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Alliance Games (COA) beträgt heute $0.00552 . Laut dem obigen Prognosemodul wird COA um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die COA-Preisprognose für 2040? Für Alliance Games (COA) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 COA bis 2040 -- erreichen soll.